В каких видах транспорта проезд в Иркутске подорожает с 1 января

В конце декабря резко подскочил в цене бензин. Правда, пока нефтяным гигантам дали вынужденный тайм-аут и его стоимость немного «замерла». Все же эксперты прогнозируют дальнейшее повышение. И коснется оно не только топлива, а в целом очень многих товаров и услуг. С 1 января величина налога на добавленную стоимость, который как раз и закладывают в цену, увеличится до 20%. Но пока даже гуру экономики не берутся давать точные цифры, что и насколько подорожает. Однако некоторые приказы по тарифам уже подписаны и новости, увы, безрадостные. Проезд в Иркутске подорожает.

Итак, в 2019 году в регионе изменятся в сторону «плюс» тарифы на проезд в электричках. К примеру, за путешествие длиной до 10 км взрослому придется отдать 35 рублей (против нынешних 33-х), ребенку – 14. Это минимальное повышение. Чем дальше поездка, тем дороже. Например, если путь составляет более 200 км, то стоимость билетика составит уже 313 рублей, что больше на 14 рублей. Так что тем, кто часто ездит в электричках, за проезд в Иркутске с 1 января придется платить больше.

Куда значительнее увеличится тариф на проезд по воде. Допустим, вояж в одну сторону на теплоходе по маршруту «Иркутск – Братск – Иркутск» обойдется на 125 рублей больше и составит 2087 рублей. А по маршруту - «Балаганск – Братск – Балаганск» на 98 рублей – до 1643 рубля. Подорожает на четыре рубля (до 71 рубля) и самая популярная у туристов переправа - от порта Байкал до Листвянки.

Что касается общественного транспорта, то пока никакого повышения не ожидается. По-прежнему, стоимость проезда в муниципальных автобусах, трамваях и троллейбусах Иркутска – одна из самых низких в стране – 15 рублей. А в частных маршрутках – 20-25 рублей и пока перевозчики сохраняют ее на этом уровне.