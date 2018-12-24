Погода на Новый год 2019 в Иркутске: 31 декабря ожидается – 12 градусов

Ух, и контрастным выдался последний месяц года в Приангарье! То тепло, то морозы. Вот и сейчас, 24 декабря, мы на пороге нового рекорда. Показатели по низкой температуре, говорят синоптики, могут превзойти декабрь 2017-го. На Иркутск вновь надвигается стужа.Вечером в городе уже резко похолодало до -27. Неужели морозы продержатся всю неделю и погода на Новый год 2019 в Иркутске помешает отдохнуть в сквере Кирова?

- Наши морозы сейчас - это цветочки, в Катангском районе -50 градусов! - рассказывает начальник отдела метеопрогнозов Иркутского Гидрометцентра Юлия Янькова. – Да, в Иркутске холода продержатся до конца недели. 25 декабря, в областном центре -25… -27 градусов, ночью 26 и 27 декабря столбик термометра опустится до -34… -36.

Так что унты и шубы – это обязательно! О своих железных конях стоит позаботиться и автомобилистам, чтобы не бегать по двору с проводами в поисках соседа, который мог бы подкурить севший аккумулятор. Немногим теплее будет и днем. В среду ожидается до -28, в четверг до -24.

- Хорошо, что не прогнозируется сильного ветра, - продолжает Юлия Янькова. – Иначе бы температура чувствовалась градусов на 15 ниже, чем есть на самом деле. А вот снег ближайшие дни будет идти совсем небольшой и кратковременный.

И конечно все мы ждем прогноза на главный праздничный день года – 31 декабря. А точнее - ночь на 1 января. Аллилуйя! Погода на Новый год 2019 в Иркутскене помешает выйти на улицу и насладиться фейерверками. 31 декабря потеплеет до -12. Самая комфортная, которая только может быть. Ночью же, скорее всего, подморозит до -20…. -22. Есть и у помощников небесной канцелярии и предварительный прогноз на январь 2019-го. Увы, но крещенские морозы – впереди и точно будут! Более того, температура в первом месяце года ожидается ниже нормы. Особенно стужа будет лютовать после 19 января.