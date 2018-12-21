«Шелеховский рыбзавод» принимает заявки на поставку рыбы к Новому году
Шелеховский рыбзавод - Селедка.
Заказ можно сделать по телефону 89501133886, через Viber.
Наш адрес:
г. Шелехов, пр. Строителей и Монтажников, 11/3в (бывшая вторая автобаза, остановка «Пожарка» маршрутов №№ 1 и 2).
Режим работы магазина:
24 - 30 декабря - с 8.00 до 20.00,
31 декабря - с 8.00 до 11.00.
Информацию о наличии товара можно узнать по телефону 89284363704.
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Звоните и побеждайте - (3952) 208-005!
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