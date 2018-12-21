2018-12-21T14:06:59+03:00
Общество

«Шелеховский рыбзавод» принимает заявки на поставку рыбы к Новому году!

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Шелеховский рыбзавод - Пироги.

Заказ можно сделать по телефону 89501133886, через Viber.

Наш адрес:

г. Шелехов, пр. Строителей и Монтажников, 11/3в (бывшая вторая автобаза, остановка «Пожарка» маршрутов №№ 1 и 2).

Режим работы магазина:

24 - 30 декабря - с 8.00 до 20.00,

31 декабря - с 8.00 до 11.00.

Информацию о наличии товара можно узнать по телефону 89284363704.

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Настраивайтесь на волну радио «Комсомольская правда» (91,5 FM - Иркутск, Иркутский район, Ангарск, Шелехов, 99,5 FM - Братск) и участвуйте в розыгрыше подарков от «Шелеховского рыбзавода» 27 декабря в 18.05.

Звоните и побеждайте - (3952) 208-005!

На правах рекламы.

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