2018-12-21T20:14:37+03:00
Общество

Погода на 22 декабря в Иркутске: днем до -14

Снега в Иркутске не ожидается
Андрей СИНЬКОВ@AndreySinkov
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Погода на 22 декабря в Иркутске: днем до -14Погода на 22 декабря в Иркутске: днем до -14Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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После небольшого потепления, которое пришло в Иркутск на рабочей неделе, к выходным в наш город возвращается похолодание. В ночь на субботу, 22 декабря столбик термометра опустился до -25, -27 градусов. Днем температура более комфортная, ожидается -12, -14. Снега синоптики не прогнозируют, ветер подует юго-восточный 5-10 м/с.

По Иркутской области переменная облачность. Днём в западных и северных районах, на остальной территории местами возможен небольшой и умеренный снег, ветер юго-западный, юго-восточный с переходом днём в западных районах на западный 5-10 м/с, порывы до 14 м/с, в западных и северных районах местами до 17 м/с, метели, температура ночью -24,-29 градусов, при прояснении -34,-39°, в Катангском районе -35,-40°, местами до -45°, в западных районах днём -11,-16°, в пониженных формах рельефа -21,-26°, в северо-восточных районах -28,-33 градусов.

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