2018-12-22T06:44:36+03:00
Происшествия

Иркутские студентки попали в сексуальное рабство в Южной Корее: к расследованию подключился следственный комитет

Девушки отправились в страну утренней свежести на заработки, а их едва не заставили заниматься проституцией [фото]
Андрей СИНЬКОВ@AndreySinkov
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Иркутские студентки попали в сексуальное рабство в Южной Корее: к расследованию подключился следственный комитет. Фото: соцсети.Иркутские студентки попали в сексуальное рабство в Южной Корее: к расследованию подключился следственный комитет. Фото: соцсети.
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Следователи Иркутской области подключились к расследованию громкой истории, в которую попали две 19-летние студентки из Иркутска. Напомним, «Комсомольская правда» в Иркутске писала, как девушки, через агентство отправились в Южную Корею на заработки, но вместо этого, едва не оказались в сексуальном рабстве в стране утренней свежести.

При этом, когда студентки заключали договор, в агентстве им рассказали, что в одном из корейских караоке-клубах требуются молодые и привлекательные девушки для того, чтобы развлекать клиентов. Без интима! Сибирячки должны были петь, танцевать, разговаривать. За такую работу им предлагали заработок в 400 тысяч рублей за два месяца.

Вот та самая квартира, где девушкам предстояло жить. Фото: архив героев публикации

Вот та самая квартира, где девушкам предстояло жить. Фото: архив героев публикации

Когда иркутянки прилетели в Корею, вместо Сеула, их привезли в незнакомый город. В однокомнатной квартире, где им предстояло жить, их встретил корейский "босс", якобы один из работников клуба. Он отвел их в местное заведение, где девушек едва не заставили заниматься проституцией. Иркутянкам чудом удалось вырваться из западни. Несколько дней они прожили в аэропорту и наконец смогли вернуться домой.

- По данному факту начата проверка, - сообщили в пресс-службе СУ СК России по Иркутской области. – Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

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