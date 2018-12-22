Перекрытие дорог 22 декабря в Иркутске из-за открытия главной елки

Открытие главной елки состоится в Иркутске 22 декабря. Из-за праздничных мероприятий, которые состоятся в сквере имени Кирова, с 16:00 до 20:00 закроют проезд на площади графа Сперанского и улице Ленина (от Чкалова до Канадзавы). Само же открытие запланировано на 17.00. Ну а уже в 18.00 прогремит праздничный салют. В это время будут закрыты участки улиц Желябова и Сухэ-Батора.

В отделе пропаганды ГИБДД Иркутска сообщили схему движения, по которой можно объехать праздничный участок. Во время открытия елки, проехать можно по маршруту Чкалова — улица Марата — Свердлова — Ленина, из центра города по маршруту Ленина — Канадзавы — улица Марата — Чкалова.

Но если вы не хотите оказаться в пробке, лучше конечно, вечером, 22 декабря не выезжать в район сквера Кирова на личных автомобилях.

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