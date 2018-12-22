Салют в Иркутске 22 декабря 2018 в честь открытия главной елки

Новый год все ближе подходит к Иркутску. Горожане ощутят это 22 декабря, когда в сквере Кирова прогремит праздничный салют в честь открытия главной елки. Кстати, многометровая красавица уже подготовила свой наряд, чтобы предстать перед иркутянами в всей красе. Так вот, сотни залпов фейерверка озарят вечернее небо в 18.00. Кстати, приехать в сквер можно и пораньше. Например, для того, чтобы заглянуть в резиденцию Деда Мороза, которая открылась там в 12.00.

Только не забывайте про перекрытие улиц. Ведь из-за праздничных торжеств с 16:00 до 20:00 закроют проезд на площади графа Сперанского и улице Ленина (от Чкалова до Канадзавы). А участки улиц Желябова и Сухэ-Батора будут закрыты во время праздничного салюта. Так что, инспекторы ГИБДД советуют автомобилистам воздержаться от поездок в центр на личных машинах.

Ну а если все-таки отправитесь на открытие елки и салют на авто, рассказываем о путях объезда. Проехать можно по маршруту Чкалова — улица Марата — Свердлова — Ленина, из центра города по маршруту Ленина — Канадзавы — улица Марата — Чкалова.

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