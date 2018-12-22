2018-12-22T15:09:06+03:00
Общество

Открытие елки в Иркутске 2018: самые яркие моменты праздника

Более 5 тысяч человек пришли посмотреть на открытие елки в сквере Кирова 22 декабря 2018 [фоторепортаж]
Андрей СИНЬКОВ@AndreySinkov
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Открытие елки в Иркутске 2018: самые яркие моменты праздникаОткрытие елки в Иркутске 2018: самые яркие моменты праздникаФото: Юлия ПЫХАЛОВА
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Главный праздник города этой зимы – открытие елки в Иркутске 2018 — состоялся! Вечером, 22 декабря на это чудо - обновленную зеленую красавицу в сквере Кирова пришли посмотреть более 5 тысяч человек. И конечно, никто из них не остался без фото на фоне елки, которая в этом году вновь переливается разноцветными огнями от самой макушки и до основания.

Вот так Иркутск зажигает свою елку. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Вот так Иркутск зажигает свою елку.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

А сколько всего интересного было вокруг. Для детей их родителей организовали интерактивные конкурсы и творческие номера, которые посвятили сказкам и предстоящему году театра в России. Кроме этого в сквере открылась резиденция Деда Мороза. Зайти в гости к главному символу Нового года все желающие смогут до 7 января.

- Так как 2019 год объявлен в России Годом театра, по всей стране пройдет множество самых разных мероприятий для взрослых и детей. Предлагаю вам принять в них активное участие, - обратился к иркутянам глава города Дмитрий Бердников. - Давайте покажем, что Иркутск – город не только интеллигентный и столичный, но еще и театральный.

Залпы фейерверка были видны в разных районах города. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Залпы фейерверка были видны в разных районах города.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Ну и конечно, какое открытие елки без праздничного салюта. Залпы были видны даже с другого берега. Вот так Иркутск ярко отмечает наступающий Новый год! Впереди еще очень много мероприятий и развлечений. Ну а если вы не смогли приехать в сквер Кирова и зажечь нашу зеленую красавицу вместе с Дедом Морозом и Снегурочкой, предлагаем вам насладиться нашим ярким фоторепортажем.

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Для детей организовали интерактивные конкурсы. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Для детей организовали интерактивные конкурсы.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Елку зажигали главные символы Нового года: Дед Мороз и Снегурочка. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Елку зажигали главные символы Нового года: Дед Мороз и Снегурочка.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

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