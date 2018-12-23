Весь год мы трудились как пчелки, а теперь настала пора отдохнуть. Впереди январские каникулы. Да, последняя неделя, как последний бой, самая трудная, но пора уже и об отдыхе подумать. Чего стопроцентно не стоит делать в праздничную ночь дома, так это сидеть за столом и объедаться оливье. Лучше окунуться в море всеобщего веселья. Выбираем, куда сходить на Новый год 2018-2019 в Иркутске. Мы подскажем, куда сходить в новогоднюю ночь с детьми, друзьями и близкими.Айда, друзья, в сквер имени Кирова!

- Празднование новогодней ночи 31 декабря здесь начнется в 23.00, - рассказали «Комсомолке» в администрации Иркутска. - Конечно же будут и Дед Мороз со Снегурочкой, и конкурсы с играми, катание на горках и, разумеется, салют. А подарком для горожан станет бой курантов, которые установлены на здании Иркутского госуниверситета - бывшего иняза.

Праздничный салют на открытии городской елки в ИркутскеФото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Отсчитываем на площади заветные 60 секунд до нового счастья? А то! А потом под залпы салюта вступим в 2019-й. Праздничный фейерверк прогремит в 01.00. Есть установка — весело встретить Новый год 2018-2019 в Иркутске!

Что касается безопасности, то власти ручаются: обойдется без ЧП. За отдыхающими будут следить почти тысяча сотрудников полиции и частных охранных агентств. И еще одна хорошая новость: автобусы, трамваи и троллейбусы в новогоднюю ночь будут курсировать до 03.00.

Для иркутян подготовили более 300 мероприятий, которые пройдут в разных районах. Так что встретить Новый год 2018-2019 в Иркутске с размахом можно. Допустим, до 7 января в том же сквере Кирова детей и взрослых с радостью готов поздравить добрый волшебник. Резиденция Деда Мороза уже работает, старец-волшебник на боевом посту! Также в каникулы состоятся традиционный фестиваль новогодних елок и детские развлекательные программы.

Куда сходить на Новый год 2018-2019 в Иркутске: главные площадки, концерты.Фото: Евгения ГУСЕВА

На острове Конном открыт каток. Здесь есть теплые раздевалки, а коньки можно взять напрокат. А еще есть горка, кафе и, самая главная изюминка, - залитые льдом извилистые дорожки. Кататься вечером в свете праздничной иллюминации - особое удовольствие. В этом году организаторы установили на катке и дополнительные фотозоны. Так что, любители селфи, милости просим! Яркие снимки и положительные эмоции обеспечены и участникам бал-маскарада, который пройдет на Конном 13 январям. Единственное условие - быть на коньках и в ярком костюме. Подумайте заранее о наряде.

Зимний сезон открыт и на заливе Якоби, и у ледокола «Ангара», где ровно то же самое - горки, каток и фигуры изо льда. Кстати, в дни школьные каникулы юных гостей здесь будут развлекать аниматоры, облачившись в костюмы сказочных героев.

КОНКРЕТНО

Новый год 2018-2019 в Иркутске

Куда еще сходить

Октябрьский округ

24 декабря, 15.00

Открытие новогодней елки «Новогодняя карусель»

ул. Байкальская, 247, дворовая территория

27 декабря, 18.00

Открытие новогодней елки «Вместе встретим Новый год!»

ул. Советская, 176/204, ИВВАИУ, дворовая территория

29 декабря, 16.30

Праздник «Мы встречаем Новый год!»

ул. Байкальская, 160а, детская площадка бульвара Постышева