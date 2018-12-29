2018-12-29T09:43:05+03:00
Общество

Мальчику с редким видом порока сердца из Улан-Удэ сделали сложную операцию в Томске

Ребенка эвакуировали на спецборту
Валентина ГИЛЕВИЧ
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Мальчику с редким видом порока сердца из Улан-Удэ сделали сложную операцию в Томске. Фото: Минздрав Бурятии.Мальчику с редким видом порока сердца из Улан-Удэ сделали сложную операцию в Томске. Фото: Минздрав Бурятии.
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В октябре 2018 года в Бурятии на свет появился малыш с очень редким врожденным пороком сердца. Мальчик страдал аномальным дренажем легочных вен. Врачи из Бурятии приняли решение сделать новорожденному экстренную операцию повышенной сложности.

Такая патология возникает в результате негативных факторов во время развития плода. При аномальном дренаже легочных вен сосуды впадают не в левое, а в правое предсердие, полые вены или венечный синус.

- В рентгеноперационной Регионального сосудистого центра РКБ им. Н.А.Семашко собралась большая команда профессионалов из Улан-Удэ и Новосибирска, объединенных одной целью - спасти малыша любой ценой, - рассказали в пресс-службе Министерства Здравоохранения Республике Бурятия. - Сложная операция прошла успешно.

Но на этом лечение не закончилось. Ребенку предстоял второй этап лечения, который нужно было провести как можно быстрее. На просьбу о помощи Минздрава Бурятии откликнулись хирурги из Научно-исследовательского института кардиологии в Томске. Но возникла еще одна проблема – как перевести безопасно и кротчайшие сроки больного. Для этого был снаряжен спецборт с медицинским оборудованием и врачами, которые в течение всего пути контролировали состояние мальчика.

По прибытии малышу из Бурятии провели еще две операции. Все прошло успешно. Сейчас ребенок находится дома вместе со своей семьей. Медики продолжают наблюдать за его состоянием.

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