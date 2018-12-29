Массовое отравление мышьяком в Забайкалье: 6 человек находятся в больнице

В поселке Приисковый Забайкальского края случилось ЧП. 6 человек отравились мышьяком, который обнаружили в водопроводе.

- Инфекционное заболевание, вызванное попаданием в организм мышьяка, подтверждено у шести человек, двое из них которых – дети, - рассказали в Нерчинской районной больнице. – Пациенты находятся в больнице под наблюдением врачей. Угрозы для их жизни нет.

Режим чрезвычайной ситуации введен в Приисковом с 22 декабря. Специалисты уже провели исследования, которые подтвердили, что содержание солей мышьяка в воде, которая поступает во все дома, в том числе и жилые, действительно не соответствует норме. Стоит отметить, что воду жители поселка получают из единственного источника – артезианской скважины.

В социальных сетях тем временем эту тему активно обсуждают. Местные жители говорят, якобы проблема не нова. Мол, превышение предельно допустимой концентрации вредных веществ наблюдается с 2015 года.

Сейчас Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Забайкальскому краю начало проверку по факту отравления. К делу подключены следователи по особо важным делам.

- В ходе проверки будет дана правовая оценка деятельности должностных лиц организации, оказывающей услуги населению по водоснабжению, а также оценят работу должностных лиц ведомств и учреждений, контролирующих качество питьевой воды, - сообщили в пресс-службе Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Забайкальскому краю.

СПРАВКА КП:

Поселок городского типа Приисковый находится неподалеку от города Читы и от впадения реки Нерча в Шилку. Общая численность населения 1,4 тысяч человек.