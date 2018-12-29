2018-12-29T15:49:46+03:00
Звезды

Максим Аверин поздравил иркутян с Новым годом: артист отыграл сразу два спектакля в один день

Актер восхитился красотой драмтеатра
Валентина ГИЛЕВИЧ
Поделиться:
Максим Аверин поздравил иркутян с Новым годом: артист отыграл сразу два спектакля в один день.Максим Аверин поздравил иркутян с Новым годом: артист отыграл сразу два спектакля в один день.Фото: Борис КУДРЯВОВ
Изменить размер текста:

Вчера, 28 декабря на сцену Иркутского академического драматического театра имени Н.П. Охлопкова выходил знаменитый актер театра и кино Максим Аверин. Он презентовал для иркутян моноспектакль «Щелкунчик».

Кстати, артист замахнулся сразу на два выхода в один вечер. Ведь иркутские зрители так обожают Аверина, что желающих не вместить на один спектакль, приходится отыгрывать дважды. И вправду, в зале был аншлаг. Билеты раскупили еще за пару месяцев. Если бы актер мог выйти трижды, то и здесь свободных мест не было.

В часовом перерыве между выходами Максим Аверин решил снять видео для инстаграма, где показал местный драматический театр и восхитился его красотой.

- Вот этот потрясающий зал, - говорит в видео Аверин. – Здесь очень красиво. Я здесь бываю очень часто и имею честь выходить на сцену этого театра.

maximaverinmaximaverin
Максим Аверин восхищается драматическим театром Иркутска.
11164 отметок «Нравится»231 комментариевInstagram

Вечер удался на славу. Актер в приподнятом настроении решил записать еще одно обращение, только теперь конкретно к иркутянам.

- Спасибо, Иркутск, - благодарит звезда зрителей. – Два выступления «Щелкунчика» в один вечер и совсем нет усталости, а настроение прекрасное и хочется танцевать! Спасибо вам, мои хорошие зрители! Ваше тепло согревает в этот морозный вечер. С наступающим Новым годом! Пусть ваши мечты сбудутся! А я загадал желание на сцене этого великолепного театра и уверен, что оно сбудется.

maximaverinmaximaverin
Максим Аверин поздравил иркутян с Новым годом: артист отыграл сразу два спектакля в один день
8047 отметок «Нравится»141 комментариевInstagram

Дальше Аверин отправился в Красноярск. Но не унывайте, иркутские фанаты, он вернется уже в июне с программой «Там же. Тогда же», а в декабре 2019 снова «Щелкунчик».

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
Отсидит 9 лет и выплатит 600 тысяч: ангарский суд вынес приговор по уголовным делам об убийстве и укрывательстве преступления
В Иркутске распускают баскетбольную команду «Иркут»
Новогоднее чудо: полицейские из Усть-Орды раскрыли преступление и вернули школьнику сладкий подарок
Владимир Путин выделил Забайкалью из резервного фонда более 1 млрд рублей
Пьяный житель Зимы убил своего друга во время рыбалки
Осужденные из Иркутской области лепят поросят из снега
В Чунском районе Иркутской области под лед провалился большегруз
Крупную коммунальную аварию на улице Иосифа Уткина устранили в Иркутске
Коллектив Центрального рынка поздравил детей из дома-интерната с наступающим Новым годом
Чтобы не лишаться водительских прав иркутянка была вынуждена оплатить свои 12 штрафов
Бесплатное массовое катание состоится на стадионе «Труд» 7 января
Бывший сотрудник «Почты России» отсидит 8 лет за убийство коллеги в поезде
Неравнодушный ангарчанин стал свидетелем кражи и помог полицейским поймать преступника
21 ледовая переправа и 4 перехода функционируют в Иркутской области
Бодайбинский суд обязал «Тепловодоканал» привести качество питьевой воды в соответствие санитарным нормам
«Байкал-Энергия» на выезде разгромила кемеровский «Кузбасс» со счетом 5:3
Мать, отравившую алкоголем грудного младенца, осудили в Иркутской области
Черного лесоруба осудили в Иркутской области, он нанес ущерба на 380 тысяч рублей
Слово не воробей: за нецензурную брань в адрес полицейских, жителя Черемхово арестовали на двое суток
Житель Иркутской области продал арестованный приставами автомобиль
Правительство Иркутской области подписало инвестконтракты с ИНК
«Свидетели Иеговы» из Усолья попытались передать земельный участок в Швецию, он отойдет государству
В Иркутской области жена оклеветала мужа в попытке убийства
Страшное ДТП в поселке Маркова: столкнулись "Мазда-Демио" и «Тойота Королла», женщина-водитель погибла
За катание с горки за платит турбаза: жительница Иркутска получила травмы, катаясь на тюбе
Пьяный дебошир разбил 4 банкомата в Иркутске
В селах Хомутово и Куда под Иркутском на весь день 28 декабря отключают электричество, идет замена проводов
Студентам и аспирантам ИГУ назначены стипендии Президента РФ и Правительства РФ
Проблемы предприятий лесной отрасли Приангарья обсудили с участием Иркутского отделения МКАС на базе ТПП ВС