Вчера, 28 декабря на сцену Иркутского академического драматического театра имени Н.П. Охлопкова выходил знаменитый актер театра и кино Максим Аверин. Он презентовал для иркутян моноспектакль «Щелкунчик».

Кстати, артист замахнулся сразу на два выхода в один вечер. Ведь иркутские зрители так обожают Аверина, что желающих не вместить на один спектакль, приходится отыгрывать дважды. И вправду, в зале был аншлаг. Билеты раскупили еще за пару месяцев. Если бы актер мог выйти трижды, то и здесь свободных мест не было.

В часовом перерыве между выходами Максим Аверин решил снять видео для инстаграма, где показал местный драматический театр и восхитился его красотой.

- Вот этот потрясающий зал, - говорит в видео Аверин. – Здесь очень красиво. Я здесь бываю очень часто и имею честь выходить на сцену этого театра.

maximaverin Максим Аверин восхищается драматическим театром Иркутска.

Вечер удался на славу. Актер в приподнятом настроении решил записать еще одно обращение, только теперь конкретно к иркутянам.

- Спасибо, Иркутск, - благодарит звезда зрителей. – Два выступления «Щелкунчика» в один вечер и совсем нет усталости, а настроение прекрасное и хочется танцевать! Спасибо вам, мои хорошие зрители! Ваше тепло согревает в этот морозный вечер. С наступающим Новым годом! Пусть ваши мечты сбудутся! А я загадал желание на сцене этого великолепного театра и уверен, что оно сбудется.

maximaverin Максим Аверин поздравил иркутян с Новым годом: артист отыграл сразу два спектакля в один день

Дальше Аверин отправился в Красноярск. Но не унывайте, иркутские фанаты, он вернется уже в июне с программой «Там же. Тогда же», а в декабре 2019 снова «Щелкунчик».