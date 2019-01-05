Новогоднее поздравление Ким Чен Ына

Уважаемый высший руководитель товарищ Ким ЧенЫн 1 января выступил с новогодней речью, встречая Новый, 2019 год.

Ниже следует полный текст его речи.

Любимые все граждане страны, народноармейцы!

Соотечественники, братья и сестры!

Товарищи и друзья!

Мы, проводив 2018 год, оставивший за собой еще один неизгладимый, глубокий след в истории и запечатлевший знаменательные события в летописи нашей Родины, революции и нации, с полной надежд мечтой встретили новый, 2019 год.

По случаю Нового года позвольте мне послать сердечный привет всему народу, всем народноармейцам, которые в волнующие дни минувшего года самоотверженно трудились во имя великого дела строительства социализма, дыша с родной партией одним воздухом и продвигаясь вместе с ней единой поступью. Желаю каждой семье в стране любви, надежды и счастья.

Шлю теплый новогодний привет нашим соотечественникам на Юге, всем соотечественникам за рубежом, разделяющим с нами свои помыслы во имя создания новой истории – истории национального примирения и сплочения, мира и процветания.

Разрешите мне пожелать лидерам и друзьям разных стран успехов в деле достижения социального прогресса и развития, мира и справедливости на Земле.

Товарищи!

2018 год был годом историческим: самостоятельная линия нашей партии и принятые ей стратегические решения привели к большим переменам во внутренней и внешней ситуации, к вступлению строительства социализма в новую стадию своего развития.

III Пленум ЦК партии седьмого созыва в апреле прошлого года ознаменовал собой важнейший момент переломного значения в деле нового высокого развития нашей революции и непрерывного наращивания темпов продвижения социализма на основе великих побед ее линии в двух сферах строительства. Наш народ, с незыблемой верой в социализм прошедший суровый путь борьбы, сумел своими руками создать надежную гарантию защиты своего суверенитета, мира и процветания, встал на путь грандиозного революционного шествия к более высоким рубежам построения богатой и могучей Родины.

Наши инициативные, активные усилия привели к созданию на Корейском полуострове климата для мира, к непрерывному росту международного престижа нашей Республики, и в этой обстановке наш народ, полный достоинства и законной гордости за это, торжественно отметил 70-летний юбилей славной Корейской Народно-Демократической Республики.

Массовая демонстрация жителей г. Пхеньяна 09 сентября 2018г.

Сентябрьские торжества убедительно продемонстрировали всему миру великую силу нашей Республики, осуществившей безраздельное господство единой идеологии во всем обществе, единодушие и сплоченность партии и народа, имеющей прочную самостоятельную экономику и самозащитное оборонное могущество, показали страстную волю героического корейского народа довести дело социализма до победного конца.

В минувшем году весь народ, в едином порыве поднявшись на реализацию новой стратегической линии партии на сосредоточение всех векторов сил на экономическом строительстве, еще более упрочил базу самостоятельной экономики страны.

В деле осуществления линии на подведение под народное хозяйство материально-технической базы, соответствующей реальным условиям страны, сделаны значимые и бесценные сдвиги. Речь идет о заметном наращивании мощностей по выработке электроэнергии в Пукчханскомтеплоэлектрообъединении, об умножении достижений в улучшении материально-технической базы с учетом реальных условий в Металлургическом объединении имени Ким Чака, Хванхэском металлургическом объединении и других предприятиях металлургии, и мощной динамике в деле укрепления самостоятельной основы «большой химии». Радуют наших людей подвижный состав разного назначения, продукты нашей легкой индустрии, качественный уровень которых поднят на одну ступень выше, массовый выпуск которых освоен, – и при одном виде чувствуешь удовольствие и гордость за изготовление их нашими силами, нашими технологиями, за счет отечественных ресурсов.

Трамвай нового типа.

Рабочие отрасли угольной промышленности, несмотря на всевозможные трудности, несли самоотверженную трудовую вахту на участке производства, что является жизненной артерией самостоятельной экономики. В области сельского хозяйства шла упорная борьба за увеличение производства зерна, и, несмотря на неблагоприятные климатические условия, многочисленные хозяйства и крестьяне-кооператоры собрали богатые урожаи.

Работники оборонной промышленности, всем сердцем восприняв боевой призыв родной партии сконцентрировать все силы на хозяйственном строительстве, дали стране разных видов сельскохозяйственные, строительные машины, продукцию кооперативного производства и товары народного потребления, что способствовало процессу экономического развития страны и повышения благосостояния населения.

В минувшем году по грандиозным начертаниям и планам партии объемный, большой размах приобрели гигантские строительные работы в целях прославления эпохи Трудовой партии, и ярко продемонстрированы в реалии стоический высокий дух социалистической Кореи, непоколебимо, безостановочно, с нарастающей энергией торжественно шагающей в любых дебрях трудностей, показан огромный потенциал отечественной самостоятельной экономики.

Горячо поддерживая решения апрельского Пленума ЦК партии о свершении радикального перелома в области науки и образования, работники в научно-технической сфере дали ценные исследовательские достижения, которые стимулируют развитие сверхсовременной индустрии и динамизацию народного хозяйства. Всемерно ускорен процесс инновации и повышения наукоемкости образования, улучшены педагогические условия и обстановка во многих высших, средних, начальных школах страны.

Созданные в сфере культуры и искусства и показанные массовые гимнастические и художественные выступления вызвали огромные волны откликов в стране и за ее пределами, четко продемонстрировали черты развития чучхейского искусства, его специфический характер и преимущества.

Товарищи!

Прошлогодняя борьба, вписавшая страницу славных побед в летопись революции, еще раз убедила нас в правоте своего дела и нерушимости могущества нашего государства. Несгибаемая борьба нашего народа, продвигающегося навстречу вызову несправедливости, непрерывно наращивает собственные крепкие силы нашего государства, еще больше ускоряет его поступь к могучему социалистическому государству.

Пользуясь случаем, мне хотелось бы еще раз выразить горячую благодарность всем людям, всем народноармейцам – тем, которые безостановочно шли по победному пути за партией и совершили яркие подвиги в истории Родины.

Товарищи!

Наша партия, наш народ, еще больше испытанные, закаленные в борьбе за прославление новой эпохи чучхейской революции, с более твердой уверенностью в себе, с большими надеждами встали на путь новогоднего поступательного движения вперед.

В этом году перед нами ставится боевая задача – расширять, умножать способность к самостоятельному развитию страны и открывать яркую перспективу для дальнейшего продвижения вперед строительства социализма.

У нас имеются сила и основа, боевая установка и творческий способ нашего образца, которые позволяли бы нам своими силами открыть путь к более светлому будущему социализма. Новая стратегическая линия партии, опора на собственные силы и несгибаемость в борьбе умножат государственную мощь страны, сделают мечту и идеал народа прекрасной реалией.

«С высоко поднятым знаменем опоры на собственные силы откроем путь к новому наступлению в строительстве социализма!» – вот что наш лозунг. Мы должны добиться революционного подъема на всех фронтах социалистического строительства, считая при этом булатом для процветания дух опоры на собственные силы, который был и неизменно остается во всем процессе корейской революции знаменем борьбы, движущей силой для рывка вперед.

Следует еще больше укреплять мощь самостоятельной социалистической экономики.

Наш долг – опираясь на собственный технологический потенциал, отечественные ресурсы, высокий созидательный дух и революционный энтузиазм всего народа, успешно достичь стратегических рубежей экономического развития государства и перейти к новой стадии роста.

Надлежит продуманно разработать и упорно реализовать государственные мероприятия по приведению в порядок, дополнительному усовершенствованию и динамическому развитию всего народнохозяйственного комплекса.

Нужно принять стратегические меры для проявления всего заряда потенциала самостоятельной экономики и пуска в ход новых компонентов и движущей силы в хозяйственном развитии, практически результативно направить людские и материальные ресурсы страны на экономическое строительство. Предлагается придерживаться приоритетов в хозяйственной работе государства, подтягивать звенья ее цепи и, способствуя процессу перспективного развития экономики, придавать ей динамику.

Намхынское молодежное химическое объединение.

Необходимо слаженно осуществлять единое руководство государства над хозяйственными звеньями в целом и обновлять методы хозяйствования для максимального выявления сознательного энтузиазма и созидательных сил трудящихся. Кабинет Министров и другие руководящие государственно-хозяйственные учреждения обязаны согласно экономическому закону социализма улучшить планирование, ценообразование, денежно-финансовое хозяйство и поставить экономические рычаги на активную службу динамизации производства в предприятиях и их расширенному воспроизводству. Требуется привести в порядок систему механизмов и систему работы в целях повышения эффективности экономической работы и налаживания хозяйственной деятельности предприятий.

Кадры, наука и технология – главные для нас стратегические ресурсы и оружие для свершения большого скачка вперед в строительстве социализма.

В государственном масштабе нужно целеустремленно вести дело подготовки кадров и научно-технического прогресса, увеличивать инвестиции в этом направлении.

Следует в соответствии с мировой тенденцией развития образования и педагогическими запросами обновлять содержание и методы преподавания для качественной подготовки кадров, призванных взять на себя дело социально-экономического прогресса. Нужно определить высокие рубежи разработки новых технологий, сосредоточить силы на исследованиях ключевых технологий огромного практического и хозяйственного значения для обеспечения притягательной силы экономического роста. Следует разработать системные мероприятия с таким расчетом, чтобы тесное сотрудничество между научно-исследовательскими учреждениями и предприятиями стимулировало развитие производства и технологий и обеспечивало рост интеллектуальной творческой силы.

Всем отраслям народного хозяйства необходимо придать мощный импульс процессу выполнения задач пятилетней стратегии экономического развития государства.

Первоочередное внимание должно быть уделено решению вопроса электроэнергии для открытия прорыва в деле динамизации развития народного хозяйства.

Одна из самых важных и в то же время актуальных задач социалистического хозяйственного строительства в этом году – значительное увеличение выработки электроэнергии.

Речь идет о том, чтобы сосредоточивать госинвестиции на электроэнергетике. Таким образом, нужно привести в порядок, дополнительно усовершенствовать и максимально эффективно использовать имеющиеся базы электроэнергетики и вместе с тем реконструировать, модернизировать по одному прежде всего насущно необходимые подразделения и объекты с тем, чтобы на данном этапе поднять нынешнюю выработку электроэнергии до уровня рекордного года ее производства.

Следует вести дело решения проблемы электроэнергии в стране как общегосударственное. Ставятся задачи: ускорить процесс строительства Оранчхонской, Танчхонской и других гидроэлектростанций, освоить в перспективе мощности по выработке электроэнергии на приливных, ветровых и атомных электростанциях, эффективно освоить, использовать разнообразные энергоресурсы в провинциях, городах, уездах с учетом местных условий.

Угольная промышленность – как говорится, дозор на фронте развития самостоятельной экономики.

Массовая добыча угля приведет к решению проблемы нехватки электроэнергии, удовлетворению спроса металлургии и ряда других отраслей народного хозяйства на топливо, электроэнергию.

Задача угольщиков – уделять приоритетное внимание обеспечению ТЭС углем с тем, чтобы ТЭС постоянно, без перебоя обеспечивали ритмичность выработки электроэнергии.

Пусть вся страна активно помогает угольным предприятиям как в идейно-духовном, так и в материально-техническом отношении. Нужны действенные государственные меры по обеспечению производства угля необходимыми материалами и оборудованием, ответственному созданию шахтерам надлежащих условий жизни и быта.

Должен быть сделан более крупный прогресс в деле подведения под металлургическую и химическую промышленность, эти две опоры экономического строительства, материально-технической базы, соответствующей реальным условиям страны.

Перед металлургической промышленностью ставится задача – обеспечить научно-техническое усовершенствование и нормальный ритм работы чучхейских технологий выплавки чугуна и стали и максимально снизить себестоимость продукции, а также с учетом роста мощностей производства железа разработать, выполнить меры для обеспечения достаточным количеством железной руды, огнеупоров и ферросплава.

Дело химиков – ускорить процесс строительства завода фосфорных удобрений и создания одноуглеродной химической промышленности, развивать глауберитную промышленность и производство искусственных волокон, реконструировать имеющиеся ныне химические агрегаты и технологические процессы на энерго- и трудосберегающие. В этом году следует направить государственные усилия на обеспечение полной нагрузки предприятий по производству туков и подъем уровня производства продукции в Виналоновом объединении «8 февраля».

В звеньях транспорта, и прежде всего железнодорожного, надлежит укреплять строгую дисциплину и повышать перевозочную, пропускную способность для смягчения напряженности с перевозками. Задача машиностроителей – обновить проектирование машин и технологию их обработки с тем, чтобы обеспечить разработку и выпуск современных машин и оборудования разных профилей по-нашему, с учетом наших реальных условий.

Значительное повышение благосостояния населения – первейшее дело важнейшего значения для нашей партии и государства.

На сельскохозяйственном фронте, что является передним участком для приложения главных усилий на фронте хозяйственного строительства социализма, следует динамично вести работу по увеличению производства продукции.

Кабмин и другие соответствующие подразделения обязаны действенно осуществлять научно-техническое руководство сельскохозяйственными работами по их циклам и в достаточной мере обеспечивать земледелие нынешнего года нужными материалами для значительного увеличения сбора зерновых. Надлежит с уважением относиться к мнениям и интересам крестьян-кооператоров, хозяев земледелия, и точно претворять в жизнь требования социалистического принципа распределения.

Нужно претворять намеченные партией четыре составляющих в развитии животноводства, обеспечивать модернизацию, динамизацию работы птицефабрик и других комплексов животноводства, поощрять совместное и индивидуальное животноводство в сельхозкооперативах, чтобы население больше получало мяса и яиц.

Надлежит укреплять материально-техническую базу рыбного промысла, ставить рыболовство, разведение рыб и марикультуру на научные рельсы, принимать меры для охраны и умножения рыбопромысловых ресурсов и открывать новый путь к развитию рыбпрома.

Задача легкой промышленности – неизменно высоко нести знамя инновации, отечественного производства и повышения качества продукции, обеспечивать выпуск диверсификационного ширпотреба большого спроса населения, обновлять на современный лад базовые пищевые и другие фабрики местной промышленности в провинциях, городах и уездах, обеспечивать ритмичность производства изделий на основе собственных сырья и ресурсов.

И в нынешнем году нам следует в широком размахе вести гигантские строительные работы большого масштаба во имя роста богатства и могущества Родины, во имя счастья народа.

Вся партия, вся страна, весь народ должны превратить уезд Самчжиён в великолепный нормативный культурный городок в горной местности, идеальный уголок социализма, закончить на высшем уровне строительство Вонсан-Кальмаского приморского туррайона и новой туристической зоны и других объектов, которые представляли бы нашу эпоху. Нужно непрерывно обновлять архитектурное проектирование и технологические методы строительства, освоить отечественное производство отделочных стройматериалов и добиться качественного прогресса с тем, чтобы все великолепные архитектурные постройки воздвиглись по нашему стилю и люди наслаждались благами цивилизации и счастьем. С учетом широкого размаха строительства в государственном масштабе нужно наращивать мощности по производству цемента и других стройматериалов, как это у нас планировалось.

Требуется всемерно ускорять процесс выполнения задач второй очереди лесовосстановительных работ, улучшать дело облесения, озеленения, коммунальное и дорожное хозяйство, а также радикально предотвращать загрязнение окружающей среды.

Во всех отраслях, во всех подразделениях необходимо максимально изыскивать, пустить в ход имеющиеся резервы, возможности и потенциал, увеличивать производство продукции и экономить для выполнения задания народнохозяйственного плана по намеченным показателям.

Нужно всемерно укреплять идейно-политическую силу нашего социалистического государства.

Речь идет о том, чтобы последовательно воплощать чучхейский взгляд на народ, народную философию в партийной и государственной деятельности для тесного сплочения широких масс вокруг партии.

При планировании и развертывании любого дела партийные органы, органы власти, общественные организации трудящихся обязаны считать интересы народа наиболее приоритетными, абсолютными, прислушиваться к голосу народа, исходящему из его сердца, упорно, безусловно, отложив на задний план всякие другие дела, справиться с делом, если того желает народ и если оно дает ему пользу. В любое время, на любом месте, в любых условиях, в любой обстановке следует самоотверженно служить интересам народа, обращать первоочередное внимание жизни и быту народа. Надо добиться, чтобы теплота политики, проникнутой чувством любви и доверия к людям, заботы обо всех, доходила до жизни народа. Следует усиливать накал борьбы за полную ликвидацию явлений злоупотребления служебным положением, бюрократизма, коррупции и афер, будь то они большими или малыми, которые подрывают единое целое партии и масс и разъедают социалистический строй.

Как ни меняются ситуация и обстановка, всем партийным и беспартийным трудящимся следует сохранять в душе идею о первородстве нашего государства как свое убеждение, по-нашему наращивать темпы социалистического экономического строительства. Их долг – с горячим желанием патриота своими руками прекрасно, всем на зависть, великолепно благоустраивать близкий сердцу наш дом – социализм, защищаемый поколениями, создать великую историю Отчизны ценой крови и пота честного гражданина.

Необходимо ускоренными темпами вести строительство социалистической цивилизации.

Во всем обществе следует установить революционную атмосферу постоянной учебы, атмосферу эмоционально-культурной жизни с тем, чтобы каждый и все обладали многопрофильными знаниями и высокой культурой на высоте веления развивающегося времени. Перед отраслями литературы и искусства ставится задача – создавать замечательные кинематографические, песенные и другие литературно-художественные произведения, которые бы отражали пульс времени и реалии и овладевали сердцами масс, чтобы обогащалась сокровищница духовно-культурных ценностей нации и нынешнее великое революционное поступательное движение получало мощное вдохновение.

Пхеньянский педагогический институт.

Нужно, чтобы люди всеми фибрами души ощущали превосходства социалистической системы здравоохранения. Для этого необходимы инновация фармацевтических заводов и предприятий медицинского приборостроения, заметное обновление медицинских учреждений и повышение уровня медицинского обслуживания. Следует широко вести массово-физкультурную деятельность и развивать спортивную технику профессионалов с тем, чтобы вся страна бурлила нарастающей энергией и романтикой и на международных соревнованиях непрерывно демонстрировалась мудрость и сила корейцев.

Надлежит придать мощный импульс делу утверждения социалистического образа жизни и высокой нравственности с тем, чтобы не допускалось веяния аморальности и бескультурья – антипода чувств, эмоционального настроя, эстетического воззрения нашего народа. Нужно превратить наше общество в одну большую дружную семью, полную высокой нравственности и человеческой привязанности.

Необходимо цементировать обороноспособность государства.

Задача Народной Армии – неизменно руководствуясь в своей борьбе линией на превращение армии в могучую из четырех пунктов, быть надежной защитницей партии и революции, безопасности Родины и народа, неизменно, как и раньше, продолжать творить чудесные легенды на всех участках ударного труда в строительстве социализма и, тем самым, ярко демонстрировать могущество революционной армии, несокрушимую силу армии родной партии.

Корейские Народные Внутренние Войска должны ценой жизни защищать нашу партию, наш строй, наш народ, как подобает и красному щиту революции. Обязанность Рабоче-Крестьянского Красного Ополчения – в этом году, году своего 60-летнего юбилея, свершить перелом в укреплении боеспособности.

Самозащитное оборонное могущество – краеугольный камень для существования государств, гарант защиты мира.

Задача военно-промышленного комплекса – ускорять процесс подведения под оборонку соответствующей реальным условиям страны материально-технической базы и ее модернизации для создания надежной вооруженной гарантии сохранения мира на Корейском полуострове и, непрерывно повышая уровень обороноспособности страны до уровня мирового передового государства, оказывать активное содействие процессу хозяйственного строительства.

Интересы успешного выполнения наших боевых задач нынешнего года требуют от руководящих работников, командного состава революции, взяться за дело с твердой решимостью и готовностью провести его.

Субъект, хозяин в деле претворения в жизнь политики партии – не кто иной, как народные массы, именно они как никто другой отлично знают реальную действительность. Дело руководящих работников – всегда окунаться в кипящую действительность, самим видеть все своими глазами и со всех сторон анализировать положение дел, быть в гуще масс, жить вместе с ними и приводить их в действие при решении поставленных вопросов. Им быть способными организаторами, настойчивыми практиками – теми, которые координируют свои идеал и мечту с планами партии, непрерывно расширяют диапазон своих знаний и кругозора и безупречно, полноценно справляются со всеми делами на высоте, желаемой партией. Им следует быть готовыми жертвовать собой в трудных делах, всей душой размышлять, трудиться даже без сна ради Родины и народа, стараться найти смысл своей борьбы в раздающихся веселых голосах народа.

Сегодняшняя реалия требует от молодежи выполнять солидную роль в социалистическом строительстве.

Факельный вечер молодежного авангарда в честь 70-летия КНДР 10 сентября 2018г.

Юноши и девушки обязаны прославлять честь дозорного отряда на постах революции, куда зовет партия, с тем же духом, с тем же порывом, с каким они в последнее время по боевому призыву партии совершили новые легендарные подвиги эпохи. Волнующее нынешнее время обязывает их быть первопроходцами пути к новой технологии, творцами новой культуры, передовиками в свершении большого скачка вперед. Пусть везде, где трудятся молодые люди, царит юношеский задор и живая энергия.

Следует решительно повысить роль парторганизаций.

Долг парторганизаций всех ступеней – наступательно вести идейно-политическую работу и выявлять всю полноту стойкости духовной силы нашего народа на всех фронтах социалистического строительства, как того требует время и развивающаяся революция. Им следует активно помогать административно-хозяйственным работникам в ответственном планировании и ориентировании дела претворения в жизнь политики партии, раздувать мощное пламя коллективного прогресса и соревнования в данных отраслях, в данных подразделениях. Провинциальные, городские, уездные партийные комитеты обязаны настойчиво вести работу по совершению перелома в развитии земледелия, просвещения и местной промышленности.

Товарищи!

Минувший год был ознаменован волнующим: произошли драматические перемены, небывалые ранее в более 70-летней истории, прошедшей после раскола нации.

Мы, движимые решимостью положить конец ненормальному состоянию на Корейском полуострове, чреватом постоянным военным кризисом, и открыть эпоху – эпоху национального примирения, мира и процветания, с самого начала прошлого года пошли на принятие инициативных и смелых мер для крутого поворота в межкорейских отношениях.

То, что в обстановке пристального внимания и интереса в стране и за рубежом за один год прошли три встречи и переговоры лидеров Севера и Юга, – это беспрецедентное событие. Оно недвусмысленно показало, что межкорейские отношения вступили в совершенно новую стадию.

Пханмунчжомская декларация, Сентябрьская Пхеньянская совместная декларация, Соглашение в военной сфере между Севером и Югом, принятые в отражение твердой решимости и воли открыть эпоху мира, когда больше не будет войны на Корейском полуострове, – эти документы, право же, как декларация о ненападении, подтвердившая намерение поставить точку на междоусобице, вызываемой вооруженными силами Севера и Юга, имеют поистине важнейшее значение.

Когда спортсмены Севера и Юга страны своими совместными выступлениями на арене международных соревнований прославляли мудрость и силу нашей нации, заодно деятели искусств в Пхеньяне и Сеуле подняли горячую страсть к национальному примирению и единству.

Смело преодолевая целый ряд препятствий и трудностей, продвигалось дело сотрудничества в разных сферах жизни, и прежде всего железных и шоссейных дорог, лесоводства и здравоохранения, и сделан значимый первый шаг к совместному процветанию нации.

Поразительные перемены минувшего одного года в сфере межкорейских отношений дали всем соотечественникам уверовать в то, что если наша нация вместе объединит свои помыслы и силы, то она может превратить Корейский полуостров в воистину настоящее гнездо для самой мирной, вечно процветающей нации.

Это, конечно же, пока не более чем первый шаг, но я с большим удовлетворением отмечаю, что Север и Юг, объединив свои помыслы и ум, сумели необратимо превратить межкорейские отношения, оказавшиеся на самой грани недоверия и противоборства, в отношения доверия и примирения и что за короткий промежуток времени достигнуты потрясающие, даже невообразимые в прошлые времена успехи.

Международный марш за мир, процветание и объединение Кореи 12 сентября 2018г.

На основе бесценных достижений прошлого года, прекрасно украшенного серией беспрецедентных событий, нам следует в новом, 2019 году совершить более крупный сдвиг вперед в борьбе за развитие межкорейских отношений, мир и процветание, объединение Родины.

«С полным исполнением исторических деклараций Севера и Юга откроем период бурного развития в деле сохранения мира, процветания и единства на Корейском полуострове!» – таков лозунг, что должна высоко нести вся нация.

Искоренить враждебные военные отношения между Севером и Югом и превратить Корейский полуостров в зону вечного, прочного мира – такова наша незыблемая воля.

Северу и Югу, как уже они договорились, следует активно принимать практические меры для распространения диапазона устранения враждебных военных отношений в районе противостояния во всю зону Корейского полуострова, в том числе на земле, воздухе и море.

Раз Север и Юг твердо договорились пойти путем мира и процветания, то не следует больше допускать совместные военные учения с внешними силами, являющиеся главным очагом накала ситуации на Корейском полуострове, надо полностью прекратить также ввоз извне стратегических средств и других видов военных снаряжений – вот в чем мы настаиваем.

Поддерживая тесные связи между подписавшими Соглашение о перемирии сторонами, нужно также активно проводить многосторонние переговоры для превращения нынешней системы перемирия на Корейском полуострове в систему мира с целью практического создания фундамента обеспечения вечного мира.

Всем соотечественникам следует с глубоким сознанием того, что хозяином в сохранении мира на Корейском полуострове является наша нация, сплачиваться воедино и разворачивать мощную борьбу за пресечение, срыв всех акций, приводящих к разрушению мира на родной земле и накалу военной напряженности.

Необходимо всесторонне расширять и развивать сотрудничество и обмен между Севером и Югом, чтобы упрочились узы национального примирения и сплочения и вся нация пользовалась практическими благами оздоровления межкорейских отношений.

В текущий момент мы, принимая во внимание трудные обстоятельства у предпринимателей Южной стороны, вышедших ранее в Кэсонский индустриальный комплекс, и сокровенное желание соотечественников на Юге с посещением увидеть знаменательные горы нашей нации, готовы возобновить деятельность в индустриальном парке Кэсона и туризм в горы Кымган без никаких предпосылок и оплаты.

Если Север и Юг, крепко взяв руки друг другу, будут опираться на сплоченную силу соотечественников, то ничто – ни всякие санкции и давление извне, ни любые вызовы и испытания – не сможет преграждать нам путь к открытию широкого простора национального процветания.

Мы ни в коем случае не будем допускать вмешательство и повадки внешних сил – тех, которые, пытаясь подчинять межкорейские отношения своему вкусу и интересам, спускают шлагбаум на пути к примирению, сплочению и единству нашей нации.

Дело Севера и Юга – не упустив сегодняшнюю благотворную атмосферу – беспрецедентное нарастание интереса и горячего стремления всей нации к единству, активно изыскивать варианты мирного объединения на базе общенациональных договоренностей и прилагать искренние усилия к их реализации.

Всем соотечественникам на Севере, Юге и за рубежом следует с удвоенной энергией смело, еще более набирать темпы общенационального шествия для реализации межкорейских деклараций, чтобы ознаменовать нынешний год годом историческим, который принесет еще один радикальный перелом в развитии межкорейских отношений и свершении дела воссоединения Родины.

Товарищи!

В минувшем году наша партия и правительство нашей Республики прилагали ответственные усилия для сохранения мира и безопасности на Земле, для расширения и укрепления уз дружбы с разными странами.

Наш трехкратный визит в Китайскую Народную Республику и визит делегации Республики Куба в нашу страну ознаменовали собой события особого значения в углублении стратегического взаимопонимания, в укреплении традиционных отношений дружбы и сотрудничества между странами социализма.

В прошлом году между нашей страной и многими другими странами мира активно велись визиты и обмен на партийном, государственном и правительственном уровне, что привело к углублению их взаимопонимания и констатировало позицию и намерение стимулировать ход развития международного сообщества на здоровом русле.

Исторические первые корейско-американский саммит и переговоры внесли весомый вклад в драматический поворот самых враждебных на Земле отношений между КНДР и США, в обеспечение мира и безопасности на Корейском полуострове и в регионе.

Как отмечалось в Корейско-американском совместном заявлении от 12 июня, установить новые отношения между двумя странами в соответствии с велением нового столетия, создать на Корейском полуострове систему вечного, прочного мира и пойти к полной денуклеаризации – такова неизменная позиция нашей партии и правительства нашей Республики, такова моя твердая воля.

Исходя из этого, мы уже провозгласили перед лицом мира готовность больше не выпускать, не испытывать, не применять, не распространять ядерное оружие и приняли целый пакет практических мер в этом направлении.

Если США ответят на наши инициативные и превентивные усилия принятием доверительных мер и адекватными практическими действиями, то отношения между двумя странами будут продвигаться вперед прекрасными, ускоренными темпами в процессе принятия более достоверных, радикальных мер.

У нас нет намерения упорно держаться за некрасивую историю прошлого времени между двумя странами – КНДР и США. Мы имеем готовность быстрее поставить точку на практике прошлого и пойти к установлению новых отношений, как того требуют стремления народов двух стран и ход времени.

Как показывает прошлогодняя практика ускоренного сдвига межкорейских отношений, если с решимостью взяться за дело, нет неосуществимого; если каждый из партнеров диалога, с великой душой избавившись из скорлупы закоренелых утверждений, выдвинет непристрастные предложения на основе принципов взаимного признания и уважения и отнесется к делу с правильным подходом к переговорному процессу и готовностью решить проблемы, то они несомненно придут к полезному друг другу конечному пункту.

И в отношениях с США мне хотелось бы верить, что впредь непременно получится хороший результат усилиями двух сторон, как в этом году межкорейские отношения встретили перелом большого размаха.

В июне прошлого года я на полезных переговорах с президентом США, думаю, обменялся с ним конструктивными мнениями и мы сошлись к общему пониманию в отношении взаимных наших озабоченностей и варианта скорейшего решения клубка проблем.

Я готов и впредь когда-нибудь снова сесть за столом с президентом США и постараюсь непременно принести результат, достойного одобрения со стороны международного сообщества.

А только в случае, если США, не держа своего слова, данного перед лицом мира, и ошибочно оценивая терпение нашего народа, попытаются в одностороннем порядке навязать нам что-нибудь и по-прежнему пойдут на санкции и давление против нашей Республики, то и нам, возможно, все-таки придется искать новый выбор для защиты суверенитета страны и высших интересов государства, для обеспечения мира и стабильности на Корейском полуострове.

Стабильность ситуации на Корейском полуострове и в регионе уготована далеко не легко. На любые страны, если они искренне желают мира, возлагается общая обязанность дорожить нынешней ситуацией. Соседним странам и международному сообществу следовало бы поддерживать наши искреннюю позицию и усилия для стимулирования положительного хода развития ситуации на Корейском полуострове, бороться против всяких акций и вызовов, нарушающих мир и идущих вразрез справедливости.

Наша партия и правительство нашей Республики, руководствуясь идеалами самостоятельности, мира и дружбы, будут неизменно укреплять сплоченность и сотрудничество с социалистическими странами и развивать отношения со всеми странами, дружелюбно относящимися к нам.

Товарищи!

Мы, снова крепя свою решимость самоотверженно трудиться во имя нашей страны, нашей Родины, ради более светлой улыбки грядущих поколений, берем старт в новогоднем шествии.

С чувством законной гордости подводя итоги проделанного в прошедшем году, когда мы, несмотря на жестокие экономическую блокаду и санкции, веря в свои силы и своими руками прокладывая путь себе вперед, добились стремительного развития, мы снова убедились в истине: наше государство и без какой-нибудь внешней поддержки, и без чьей-нибудь помощи вполне может идти вперед мощной поступью по пути развития социализма нашего образца, опираясь на гигантские силы и усилия нашего народа.

И в нынешнем году процесс нашего поступательного движения будет сталкиваться с непрекращающимися препятствиями и вызовами, но никто не сможет повернуть назад нашу решимость и волю, наше мощное шествие. Наш народ непременно будет блестяще реализовать свой прекрасный идеал, свою цель.

Пусть все с единой душой, с единой мыслью энергично трудятся для умножения богатства и могущества, развития подлинно народной страны – социалистической Родины!