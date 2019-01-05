Как иркутяне переживают тайфун в Тайланде: улицы затоплены, отключают свет, в магазинах большие очереди
«Берегитесь, в Таиланде ожидается страшный тайфун Пабук», - такими сообщениями пестрят уже неделю социальные сети. И все это в новогодние праздники, когда в жаркой стране наплыв туристов. В Иркутске минус двадцать, а в Таиланде все плюс тридцать… Ну не красота ли. Ради двухнедельного пребывания в раю мы весь год работали, зарабатывали деньги, заблаговременно купили путевки. Прилетели, а тут что? Тайфун Пабук приближается!
Оказалось, все не так уж и страшно, как показывают по телевизору. В инстаграме иркутяне делятся впечатлениями и рассказывают о том, как им удалось пережить тайфун.
Как иркутяне переживают тайфун в Тайланде: улицы затоплены, отключают свет, в магазинах большие очереди.Предоставлено "КП"
- Тайфуна Пабук так и не дождались, - рассказала наша собеседница Екатерина. – Мы отдыхаем на Самуи. Здесь всего сутки был закрыт аэропорт. Два дня не ходили паромы. Дождь льет уже второй день и не прекращается, но это не страшно вовсе. Около моря все огорожено и стоят запрещающие таблички. Сильно залило дороги, воды по колено. Сегодня мы даже не смогли доехать до центра, в салон автомобиля просочилась вода, кстати, вчера на заправках не было бензина. Свет отключали в разных районах на некоторое время. В магазинах большие очереди.
Екатерина вместе со своей семьей не унывает, наоборот, находит в этом лишь позитив. Вот она бежит по луже и внезапно теряет свой тапок, громко смеется.
Как вести себя в такую погоду знают лишь коренные жители страны – тайцы. Они дают наставления туристам. Советуют никуда не выезжать, чтобы не утопить автомобили и убрать с улицы все легкие предметы. Но иркутские путешественники отмечают, что ветер в Таиланде дует не сильный, куда ему до нашего сибирского. Некоторые туристы выселяются из своих отелей и переселяются в другие, которые расположены далеко от береговой зоны.
А вот еще одни кадры Екатерины. Вся береговая линия завалена тоннами мусора, который на выкинуло на песок волнами.
Пляж на острове Самуи завален мусором после тайфуна..Предоставлено "КП"
Лучше соблюдать все меры безопасности и не выходить на пляж. История одной российской семьи тому пример. Трагическое происшествие случилось в минувшую среду, 2 января. Отец семейства - 56-летний мужчина - увидел, как его 17-летнюю дочь, которая в тот момент занималась серфингом, начало засасывать течением. Папа поплыл на помощь девушке, но в результате сам оказался под волнами.