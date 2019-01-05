«Берегитесь, в Таиланде ожидается страшный тайфун Пабук», - такими сообщениями пестрят уже неделю социальные сети. И все это в новогодние праздники, когда в жаркой стране наплыв туристов. В Иркутске минус двадцать, а в Таиланде все плюс тридцать… Ну не красота ли. Ради двухнедельного пребывания в раю мы весь год работали, зарабатывали деньги, заблаговременно купили путевки. Прилетели, а тут что? Тайфун Пабук приближается!

Оказалось, все не так уж и страшно, как показывают по телевизору. В инстаграме иркутяне делятся впечатлениями и рассказывают о том, как им удалось пережить тайфун.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.irk.kp.ru/video/embed/685130" frameborder="0"></iframe> Как иркутяне переживают тайфун в Тайланде: улицы затоплены, отключают свет, в магазинах большие очереди.Предоставлено "КП"

- Тайфуна Пабук так и не дождались, - рассказала наша собеседница Екатерина. – Мы отдыхаем на Самуи. Здесь всего сутки был закрыт аэропорт. Два дня не ходили паромы. Дождь льет уже второй день и не прекращается, но это не страшно вовсе. Около моря все огорожено и стоят запрещающие таблички. Сильно залило дороги, воды по колено. Сегодня мы даже не смогли доехать до центра, в салон автомобиля просочилась вода, кстати, вчера на заправках не было бензина. Свет отключали в разных районах на некоторое время. В магазинах большие очереди.

Екатерина вместе со своей семьей не унывает, наоборот, находит в этом лишь позитив. Вот она бежит по луже и внезапно теряет свой тапок, громко смеется.

Как вести себя в такую погоду знают лишь коренные жители страны – тайцы. Они дают наставления туристам. Советуют никуда не выезжать, чтобы не утопить автомобили и убрать с улицы все легкие предметы. Но иркутские путешественники отмечают, что ветер в Таиланде дует не сильный, куда ему до нашего сибирского. Некоторые туристы выселяются из своих отелей и переселяются в другие, которые расположены далеко от береговой зоны.

А вот еще одни кадры Екатерины. Вся береговая линия завалена тоннами мусора, который на выкинуло на песок волнами.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.irk.kp.ru/video/embed/685129" frameborder="0"></iframe> Пляж на острове Самуи завален мусором после тайфуна..Предоставлено "КП"

Лучше соблюдать все меры безопасности и не выходить на пляж. История одной российской семьи тому пример. Трагическое происшествие случилось в минувшую среду, 2 января. Отец семейства - 56-летний мужчина - увидел, как его 17-летнюю дочь, которая в тот момент занималась серфингом, начало засасывать течением. Папа поплыл на помощь девушке, но в результате сам оказался под волнами.