Сотрудник Росгвардии из Усть-Илимска спас ребенка, который находился раздетый на улице в двадцатиградусный мороз

Детей оставлять без присмотра категорически нельзя. Но мать этой девочки поступила иначе. Жительница Усть-Илимска ушла из дома, оставив свою малолетнюю дочь дома одну. Девочка открыла дверь и выбежала на улицу в чем была - нижнем белье и без обуви.

Хорошо, что рядом в свободное от службы время находился сотрудник вневедомственной охраны Росгвардии, младший сержант полиции Семен Рыков, который увидел малышку на улице Молодежной и поспешил на помощь.

- Семен Рыков немедленно вызвал экстренные службы, - сообщили в пресс-службе Росгвардии России.

На место прибыла бригада скорой помощи. Девочку госпитализировали в Детское хирургическое отделение городской больницы №1 Усть-Илимска.

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