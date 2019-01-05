Лечащего врача больного онкологией Влада Шестакова избили по дороге на работу

Сегодня утром, 5 января по дороге на работу одного из лечащих врачей трехлетнего Влада Шестакова из Черемхово избили. Известно, что женщина шла на дежурство. Нападение произошло неподалеку от Черемховской городской больницы №1.

- Неизвестный нападавший руками нанёс удары врачу в область головы, а затем повалил женщину на землю и продолжил наносить удары руками, - рассказала главврач Черемховской больницы №1 Лариса Манзула.

После случившегося педиатр смогла дойти до места работы, где вызвала полицию. После прибытия полицейских женщина отправилась в отделение для дачи показаний, но долго находиться там не смогла. Ухудшилось состояние. Врача доставили в травмпункт Черемховской больницы. Во время осмотра у пострадавшей выявили закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, ушибленные раны лица, ушибы и ссадины мягких тканей головы и шеи. Из-за полученных травм женщина не смогла приступить к дежурству.

Сейчас врач-педиатр госпитализирована. Ее состояние оценивается, как средней степени тяжести. Вся информация о состоянии больной передана в правоохранительные органы.

Нападавшего уже задержали.

- В кротчайшие сроки удалось восстановить картину событий, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области. – 33-летний ранее судимый местный житель похитил сумку, сотовый телефон и личные вещи пострадавшей.

В ближайшее время будет рассмотрен вопрос об аресте. Имущество возвращено владелице.

Также сотрудники полиции отметили, что нападение никак не связано с профессиональной деятельностью женщины.

Корреспондент «Комсомолки» связался с мамой Влад Шестакова, которого лечит педиатр. О нападении на врача в их семье ничего не знают.