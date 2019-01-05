2019-01-05T16:51:36+03:00
Общество

Пропала собака: спаниель из Иркутска пробежал в поисках хозяев 12 километров

Сейчас пса подобрали волонтеры и активно ищут владельцев
Валентина ГИЛЕВИЧ
Поделиться:
Пропала собака: спаниель из Иркутска пробежал в поисках хозяев 12 километров.Пропала собака: спаниель из Иркутска пробежал в поисках хозяев 12 километров.
Изменить размер текста:

Пропала собака по кличке…неизвестно какой. Вот уже второй день в пабликах и на страницах в социальных сетях неравнодушных появляется объявление о находке черного спаниеля. Казалось бы, что в этом такого, ведь, ежедневно сотни собак убегают и теряются в мире каменных джунглей. Но эта история трогает сердце.

Первый раз черного красавца волонтеры заметили 1 января в микрорайоне Первомайский. Тогда на животном еще красовался ошейник, который надели на него хозяева. Затем четвероногого видели бегущим по Академическому мосту, на 15 километре Байкальского тракта. По подсчетам волонтеров собака пробежала в панике почти 12 километров.

- Пес чудом остался жив, - рассказывает волонтер Валентина. – Он бегал прямо по проезжей части. Объявлений о пропаже спаниеля в Интернете мы не нашли, вероятнее всего, хозяева пожилые и не имеют страниц в социальных сетях.

Кстати, этого мохнатого бегуна удалось поймать не сразу. Пытались догнать его целой группой неравнодушных иркутян. Скидывали передвижение пса в специальной волонтерской группе в мессенджере.

Сейчас собака находится у родителей Валентины в частном доме. Почти сутки бедняга проспал, ничего не ел.

- Мне поступают десятки звонков в день, люди готовы его приютить, но мы все же надеемся, что настоящие хозяева собаки найдутся. Поскорее бы, малыш очень скучает и грустит.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
Крещение Господне 2019: «Иордань» на заливе Якоби в Иркутске начали готовить к празднику
В Бурятии задержали очередного «черного лесоруба»
Надеялась на выигрыш, а в итоге потеряла 260 тысяч рублей: жительница Братска стала жертвой мошенников
Еще одна иркутянка в составе национальной сборной: гимнастка Арина Романова поедет на чемпионат мира 2019
Благотворительное новогоднее представление для детей с ограниченными возможностями покажут в областном театре кукол «Аистенок»
Дед Мороз и Снегурочка на страже порядка в Бурятии: Госавтоинспекция и главный волшебник призвали водителей к трезвому движению
Внимание, работают специалисты: пожарные рассказали о том, как безопасно использовать в быту печное отопление
Пьесу "Мизери" по роману Стивена Кинга покажут в Иркутске
В Улан-Удэ из-за ложной тревоги эвакуировали посетителей батутного центра
Новоселье закончилось поножовщиной: в Иркутской области пьяный хозяин квартиры порезал своих гостей
Росавиация расширила список субсидируемых перелетов из Иркутска с 7 до 14 направлений
За первые три дня 2019 года в Иркутской области произошел 71 пожар, погибли 2 человека
Интернет-мошенник из Тульской области продал жителю Бурятии несуществующий автомобиль
Плохой Санта: житель Бурятии ограбил дом пенсионерки и раздаривал похищенное случайным прохожим
Прогноз погоды в Иркутске: 4 января днем -16 градусов
«Нормальная вода. Намного лучше, чем в Таиланде». Мэр Иркутска искупался в Байкале
Тотальный контроль: более 6 тыс. объектов в Иркутской области проверят на предмет пожарной безопасности
Иркутян приглашают на Рождественский вечер в художественный музей
Приревновал к молодому любовнику: житель Бурятии убил соседа в новогоднюю ночь
С доставкой на дом: в Иркутске задержали лжесотрудницу социальной службы
Счастливый билет: три жителя Иркутской области стали миллионерами
Полицейские ищут двух иркутян, которые похитили деньги из кассы магазина