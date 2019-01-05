Пропала собака: спаниель из Иркутска пробежал в поисках хозяев 12 километров

Пропала собака по кличке…неизвестно какой. Вот уже второй день в пабликах и на страницах в социальных сетях неравнодушных появляется объявление о находке черного спаниеля. Казалось бы, что в этом такого, ведь, ежедневно сотни собак убегают и теряются в мире каменных джунглей. Но эта история трогает сердце.

Первый раз черного красавца волонтеры заметили 1 января в микрорайоне Первомайский. Тогда на животном еще красовался ошейник, который надели на него хозяева. Затем четвероногого видели бегущим по Академическому мосту, на 15 километре Байкальского тракта. По подсчетам волонтеров собака пробежала в панике почти 12 километров.

- Пес чудом остался жив, - рассказывает волонтер Валентина. – Он бегал прямо по проезжей части. Объявлений о пропаже спаниеля в Интернете мы не нашли, вероятнее всего, хозяева пожилые и не имеют страниц в социальных сетях.

Кстати, этого мохнатого бегуна удалось поймать не сразу. Пытались догнать его целой группой неравнодушных иркутян. Скидывали передвижение пса в специальной волонтерской группе в мессенджере.

Сейчас собака находится у родителей Валентины в частном доме. Почти сутки бедняга проспал, ничего не ел.

- Мне поступают десятки звонков в день, люди готовы его приютить, но мы все же надеемся, что настоящие хозяева собаки найдутся. Поскорее бы, малыш очень скучает и грустит.