Владислав Свердлов: Главное богатство любого предприятия - люди

На рабочем столе Владислава Свердлова, директора МУП «Центральный рынок», всегда лежат две книги: «Владимир Путин: избранные речи и высказывания» и Регламент Думы Иркутска.

Первую он перечитывает уже много лет, и каждый раз находит в ней новые смыслы. Вторая книга важна в депутатской деятельности. В Думе города Владислав Свердлов возглавляет комиссию по регламенту и депутатской этике. И, как ни парадоксально, у директора рынка и руководителя думской комиссии есть общие задачи: следить за дисциплиной и обеспечивать слаженную работу коллектива.

Муниципальное предприятие может быть прибыльным

Владислав Свердлов возглавляет Центральный рынок 3,5 года. И они, по его словам, пролетели как один миг.

- Работа сложная, но интересная. И все благодаря нашему сплоченному коллективу. Именно люди - главное богатство любого предприятия, потому что, как гласит известная пословица: один в поле не воин. Профессионализм, компетентность и ответственность - качества, присущие нашим сотрудникам, и это очень ценно. Они переживают за общее дело, в чем, можно сказать, и кроется секрет успеха.

Часто можно услышать высказывания о том, что государственное, или муниципальное предприятие никогда не будет эффективнее частного. Владислав Свердлов эти доводы опровергает и доказывает обратное.

Центральный рынок - это прибыльное муниципальное предприятие. Сейчас коллектив состоит из 40 человек, хотя еще 3,5 года назад это число превышало 200. После того как некоторые функции передали на аутсорсинг, качество, к примеру, уборки помещений только улучшилось, так как существующие сегодня клининговые службы занимаются этим профессионально. Кроме того, такая мера привела к серьезной экономии средств.

При этом предприятие продолжает решать и социальные задачи. Центральный рынок открыл в разных районах областного центра несколько ярмарок: две крупных - в Иркутске-2 и на улице Академической, а также более 10 небольших, социальных, где владельцы садоводческих участков могут продавать излишки продукции, а народные умельцы - плоды своего труда. Аренда торгового местана социальных ярмарках всего 20 рублей в день. Созданы они были по поручению мэра города Дмитрия Бердникова.

- Рынок - предприятие муниципальное, поэтому на нас лежит большая социальная ответственность, - подчеркивает Владислав Свердлов.

Кстати, на ярмарочной площади у Центральногорынка еще три года назад социальных мест не было, а сейчас их свыше 70. Они особенно востребованы летом и осенью, когда дачники собирают урожай. Однако и зимой ярмарки не пустуют - бабушки продают вязаные варежки, кружевные салфетки и другой хендмэйд, а мастера на все руки - берестяные туеса, поделки из дерева…

Концепция обновления

На ярмарках для продавцов и покупателей создают все условия. В частности, установили навесы, защищающие от дождя и солнца, удобные прилавки, а также информационные щиты.

Теперь у Владислава Свердлова есть мечта сделать огромный навес над торговой площадью возле здания Центрального рынка - как во многих городах Европы.

Между тем на этой территории к сегодняшнему дню уже произошли серьезные преобразования - повсюду новый асфальт, проведено освещение.

В самом здании был выполнен ремонт ветеринарной лаборатории, специалисты которой проводят огромную работу. Благодаря им сегодня нет жалоб на качество продукции.

В этом году в помещении рынка переоснастили тепловой пункт, заменили входные двери и осветительные приборы. Также завершен ремонт камер хранения. Примечательно, что в течение 2018-го территория рынка была полностью очищена от разномастной рекламы. Последнюю теперь приводят к единообразию - планируются специальные информационные тумбы, с помощью которых покупатели смогут узнать, где и какие продуктыможно купить. Плюс ко всему сейчас идет серьезная работа по техническому перевооружению. Обновляются системы пожаротушения и сигнализации.

К слову, постепенно к современным стандартам приводят всю начинку здания. Но ремонт идет на отдельных участках.

- Центральный рынок обновляется, - поясняет руководитель предприятия. - Как только какое-то место по определенным причинам пустует, мы сразу делаем в его границах ремонт. При этом все работы идут в рамках одной концепции, и в итоге все, что внутри, будет преобразовано в современное, но в то же время самобытное, выполненное в единой стилистике пространство.

Фуд-корт и музей-аквариум

А на будущий год у Центрального рынка просто грандиозные планы. К весне предполагается открыть на третьем этаже современный фуд-корт. Сейчас здесь все демонтировано, подготовлена площадка для реализации нового проекта, который предусматривает несколько кафе, в которых будут представлены кухни разных народов мира.

Еще в здании откроют два рыбных павильона с большими аквариумами, но не с теми, из которых зачерпывают сачком форель на продажу. Это будут, можно сказать, музейные экспонаты.

- Мы связались с расположенным в Листвянке Байкальским музеем, чтобы взять там омуль и другие виды рыб, обитающих именно в нашем регионе, - рассказывает директор. - Когда на рынок будут приходить родители с детьми, туристы, в том числе иностранные, они смогут изучать наш водный мир.

Важно отметить, что за день через Центральный рынок проходит примерно 40 тысяч человек. Это своеобразный срез общества. Все люди разные, но их объединяет наша большая многонациональная страна, где столетиями в мире и согласии жили и продолжают жить люди разных народов.

Поздравляя свой коллектив и всех сибиряков с наступающим Новым годом, Владислав Свердлов пожелал каждому человеку сил, добра, уверенности в завтрашнем дне.

- Это зимний праздник, но очень теплый, - отмечает он. - Когда Новый год наступает, люди сближаются. Если ссорились - мирятся, желают друг другу здоровья, обращают внимание на тех, кому трудно. В последнее время мы стали говорить о мире, потому что у нашей страны есть недоброжелатели. Но если будем держаться вместе, хранить наши традиционные ценности, враги нам не страшны. Пусть Новый год принесет мир и счастье в каждый дом, в каждую семью. И пусть мечты станут реальностью. Мы все будем в это верить!

КОНКРЕТНО

Рецепт от Владислава Свердлова, директора МУП «Центральный рынок»

Общаясь с Владиславом Леонидовичем в преддверии Нового года, мы конечно же не могли не спросить о том, что он собирается купить к праздничному столу, причем ни где-нибудь, а именно в стенах подведомственного ему предприятия.

- Обязательно возьму домашнюю курицу, помидоры, огурцы, зелень, - делится приятными хлопотами по подготовке к торжествам ВладиславСвердлов. - Еще куплю рыбу. Она всегда присутствует на новогоднем столе. Моя бабушка в свое время готовила такие небольшие котлеты из щуки, я ей помогал и перенял рецепт. Теперь каждый год стараюсь его повторить.

Итак, рецепт от Владислава Свердлова: нужно разделать щуку, выбрать все кости, перекрутить филе и некоторые потрошки в фарш. Затем необходимо обжарить лук и чеснок, взять морковь, все перетереть и добавить в фарш, из которого слепить небольшие шарики. Котлетки варят в воде. Когда всплывут - вынимают, остужают и едят холодными. Блюдо это довольно трудоемкое, но оно обязательно порадует любителей вкусной и здоровой пищи и станет украшение новогоднего стола.

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