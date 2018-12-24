В Иркутске прошел Региональный совет

В Иркутске под председательством главы Приангарья Сергея Левченко прошел Региональный совет. В его рамках рассмотрены наиболее актуальные и приоритетные для Иркутской области вопросы. Участие в заседании приняло более 30 мэров районов и городов.

- С 1 января 2019 года мы переходим на новую систему обращения с твердыми коммунальными отходами, - напомнил в рамках открытия заседания Сергей Левченко. - Эта тема уже обсуждалась неоднократно, но вопросы еще остаются. Не менее важна для территорий области и тема выполнения краткосрочного плана по капитальному ремонту многоквартирных домов.

В рамках обсуждения особенностей переход региона на новую систему обращения с твердыми коммунальными отходами руководитель службы по тарифам Иркутской области Александр Халиулин отметил, что тариф на услугу регоператора по обращению с ТКО в Приангарье будет ниже, чем в среднем по стране.

Для жителей территорий, которые попадают в зону регоператора «Север», с 1 января 2019 года тариф составит 595,33 руб./куб.м, для зоны «Юг» - 522,89 руб./куб. м.

- В среднем по стране тариф составляет 634,88 руб. /куб. м, - сообщил Александр Халиулин. - У нас, как мы видим, он ниже. Кроме того, прорабатываются решения по снижению платы за негативное воздействие на окружающую среду, снижение либо обнуление ставки налога на добавленную стоимость. Если такие решения примут, то тариф уменьшится.

Для территорий области определены разные нормативы накопления отходов. Так, для крупных городов - Иркутска, Братска и Ангарска - они выше: 0,085 на 1 кв. м в год. В других территориях - 0,063.

Возьмем квартиру в Иркутске, площадью 50 кв. м. Умножаем тариф регоператора (522,89 руб.) на 0,085, делим на 12 месяцев и получаем стоимость за вывоз мусора с 1 кв. м - 3,7 рубля. Умножаем 3,7 рубля на 50 кв. м. Получается, что владельцы такой жилплощади будут платить в месяц 185 рублей.

В целом за счет платы за вывоз отходов расходы на коммунальные услуги возрастут на 2 - 3%.

Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области

У регионов было право выбора - рассчитывать стоимость услуги исходя из количества проживающих или из занимаемой ими площади. В Иркутской области выбрали последнее.

Это было сделано, чтобы социально защитить многодетные семьи и не только. Если считать из количества проживающих, то для Иркутска применяется норматив 2,1 кубометра отходов на человека в год. Умножаем его на тариф 522,89, делим на 12 месяцев и получаем 91,5 рубля на человека в месяц. Если семья состоит из четырех человек, то вывоз мусора ей обойдется почти в два раза дороже, чем при расчетах на квадратный метр.

К слову, в настоящее время все платят за вывоз отходов в зависимости от площади жилья.

Новая система обращения с отходами производства и потребления дает муниципалитетам не только новые полномочия, но и требует создания условий, необходимых для реализации федерального закона на местах. Создание, содержание, определение схемы размещения площадок накопления ТКО, ведение их реестра с 1 января 2019 года - зона ответственности муниципалитетов.

Анализ готовности муниципальных образований к реформе проведен.

- На основании этой работы выявлено, что выбор земельных участков под размещение площадок накопления отходов обеспечен в Боханском, Осинском, Балаганском, Баяндаевском, Усть-Удинском, Качугском, Нижнеудинском, Чунском районах, - сообщил министр природных ресурсов и экологии Иркутской области Андрей Крючков. При этом 16% территории не обеспечено контейнерными площадками. В городских округах и зонах застройки многоквартирных домов инфраструктура создана в необходимом объеме, частичная потребность есть на территориях индивидуальной застройки. Создавать инфраструктуру необходимо в подавляющем большинстве городских и сельских поселений.

Согласно территориальной схеме обращения с отходами, Иркутской области необходимо дополнительно около 7624 контейнеров, 1496 площадок временного накопления ТКО. Затраты местных бюджетов на исполнение полномочий, создание и содержание мест накопления по предварительной оценке составят 781,2 млн рублей.

Губернатор Иркутской области Сергей Левченко поручил создать рабочую группу, которая будет оперативно решать все возникающие в процессе перехода на новую систему обращения с отходами вопросы.

- Нам нужно не только нарабатывать опыт, но и стараться облечь его в какие-то нормативные документы, - подчеркнул глава Приангарья. - Законы, принятые на федеральном уровне, не в полной мере учитывают наши региональные особенности. Поэтому в течение следующего года необходимо оформить свои предложения и направить их в Госдуму.

Также на заседании Регионального совета обсудили вопрос выполнения краткосрочного плана по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов на территории Приангарья.

В 2015 году в Иркутской области отремонтировали 95 домов на общую сумму 335,2 млн рублей, в 2016-м - 143 (823,9 млн руб.), в 2017-м - 274 (1,03 млрд руб.). В 2018 году капитально отремонтировано 670 многоквартирных домов.

Как подчеркнул губернатор, существенное увеличение плановых объемов капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Приангарья требует усиления фонда, автоматизации процессов мониторинга подготовки и проведения капремонта, других подходов к подготовке проектной документации, применения новых управленческих решений. Предложено разработать и реализовать комплекс мер, направленных на обеспечение стабильной работы фонда в условиях больших объемов ремонтов.

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