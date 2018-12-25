2018-12-26T07:00:02+03:00
Общество

Новый проект "Контроль качества КП": проверяем пельмени

Лидеры народного голосования отправляются на экспертизу
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Новый проект "Контроль качества КП": проверяем пельмениНовый проект "Контроль качества КП": проверяем пельмени
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"Контроль качества КП"- наш новый проект, в котором читатели узнают практически все о том или ином товаре, а также получат результаты экспертизы из пищевой лаборатории! Первыми мы решили сравнить пельмени.

По результатам недельного опроса во всех соцсетях "Комсомольской правды" Иркутск лидерами стали: 1 место - Пельмени "Домашние" ("Оса-Агро") - 293 голоса, 2 - Русские (БМПП Катюша, ООО) - 109 голосов, 3 - Иркутские (Дали) - 106 голосов. Всего в голосовании приняли участие 782 человека.

Тройку лидеров голосования мы отправляем на экспертизу в независимую пищевую лабораторию. Результаты опубликуем на нашем сайте и в соцсетях. После получения результатов проверки, съемочная группа "КП" побывает на предприятии, где покажет процесс изготовления продукции.

Пишите в комментариях, какой продукт выбрать следующим для проверки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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