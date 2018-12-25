В Усолье-Сибирском произошел вопиющий случай. Неизвестные похитили у ветерана Великой Отечественной войны боевые награды. Жители города недоумевают, как у кого-то могла подняться рука, чтобы совершить такой циничный поступок.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.irk.kp.ru/video/embed/683786" frameborder="0"></iframe> Награда вернулась к герою: 95-летнему ветерану из Иркутской области возвратили украденный орден Великой Отечественной войны.ГУ МВД по Иркутской области

К полицейским за помощью обратился пожилой мужчина, он рассказал сыщикам, что стал жертвой ограбления. К нему в дом пришли незнакомцы и представились работниками коммунальных служб. Якобы для проверки систем отопления они осмотрели жилище ветерана. Воспользовавшись невнимательностью 95-летнего ветерана, один из них обчистил висевший на видном месте пиджак, сняв с него награды. Остается лишь догадываться, решился бы грабитель на свой гадкий поступок, во времена молодости своей жертвы.

Ветеран поблагодарил молодое поколение за помощь.Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Лишь спустя сутки пенсионер обнаружил пропажу ордена Великой Отечественной войны первой степени, памятного знака «Фронтовик» и денег. Сыщики изучили место преступления, записи с камер наблюдения и опросили жильцов дома. Криминалисты смогли найти отпечатки воров, благодаря этому, был задержан неоднократно судимый 27-летний местный житель.

Подозреваемый в краже наград у 95-летнего ветерана.Фото: ГУ МВД по Иркутской области

- Я был пьян и плохо помню, что тогда произошло, - рассказал один из двух задержанных похитителей наград. – Сам не знаю, зачем их взял. Орден и памятный знак мы спрятали.

Полицейские смогли вернуть 95-летнему ветерану его боевые награды. Пожилой мужчина был глубоко тронут тем, что к нему возвратилась память о его нелегком боевом пути. Вор же, находится под арестом, до суда у него будет несколько месяцев, чтобы подумать над своим пьяным поступком.