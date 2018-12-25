2018-12-25T15:48:30+03:00
Общество

95-летнему фронтовику вернули украденный орден Отечественной войны

Под видом сантехника в дом к старику наведались преступники и сняли награду с парадного пиджака[видео], [аудио]
Дмитрий ЗАНДАНОВ
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95-летнему фронтовику вернули украденный орден Отечественной войны. Михаил Кузьмич Залепо вместе с сыном Игорем и дочкой Ларисой. Фото: семейный архив95-летнему фронтовику вернули украденный орден Отечественной войны. Михаил Кузьмич Залепо вместе с сыном Игорем и дочкой Ларисой. Фото: семейный архив
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Михаилу Кузьмичу Залепо из Усолья-Сибирского – 95 лет. Он сражался с фашистами на фронте, а вот устоять против обманщика-сантехника не смог. Годы уже не те, зрение подвело. Не заметил пенсионер, отвлекшись всего на минуту, как матерый преступник снял заслуженную награду с его пиджака. А ведь его он приготовил, чтобы встретить школьников, которые вот-вот должны были прийти поздравить ветерана с Новым годом…

Награда вернулась к герою: 95-летнему ветерану из Иркутской области возвратили украденный орден Великой Отечественной войны.ГУ МВД по Иркутской области

- Постучались двое, сказали, что сантехники, - говорит он. – Мол, отопление надо проверить. Я и пустил их в дом. Ну, раз надо, так надо.

Пока один из «коммунальщиков» отвлекал внимание пожилого хозяина, его напарник, воспользовавшись удобным моментом, и снял с пиджака орден Отечественной войны I степени, нагрудный знак «Фронтовик» и вытащил из карманов деньги - благо их было немного, меньше тысячи рублей.

А дались Михаилу Кузьмичу эти награды дорогой ценой. Токарь из бедной семьи по распределению попал в Красноярск. Там-то и застала его война. Михаила Кузьмича отправили под Ржев, где он отважно сражался с врагом. Пока, однажды, немецкая пуля не прострелила грудь насквозь. Сибиряка комиссовалии он вернулся в Усолье, где всю жизнь трудился на химическом заводе. Так что для оперативников было делом чести найти тех, кто позарился на святое.

- Пиджак с наградами висел на стуле, - рассказал им ветеран. – Наверное, награды украли, когда я отошел на кухню.

Задержанный грабитель Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Задержанный грабительФото: ГУ МВД по Иркутской области

А большего сказать старик и не смог. Лиц грабителей он не запомнил. Но полицейские вычислили воришек по найденным отпечаткам пальцев. Так их и задержали. Уже в отделе ранее судимые жители Усолья сказали, мол, были пьяны и не помнят, как так вышло и зачем взяли награды. Их они, благо, спрятали в тайнике и не успели продать. Только мелочь из кармана фронтовика потратили. За это и грозит им теперь срок. Немаленький. А Михаил Кузьмич поблагодарил сыщиков. Боевые награды ему вернули, и уже на днях он покажет их школьникам, которые придут к нему в гости поздравить с Новым годом. А еще расскажет им много историй, как воевал.

Награда вернулась к своему герою. Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Награда вернулась к своему герою.Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Михаил Кузьмич очень рад, что ему вернули награды. Их он снова будет показывать школьникам.

95-летнему фронтовику вернули украденный орден Отечественной войны

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