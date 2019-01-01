Пожар в общежитии на улице Ленской в Иркутске: спасли 25 человек, из них семь отравились угарным газом

Общежитие на улице Ленской вспыхнуло в Иркутске в новогоднюю ночь. ЧП произошло около четырех часов утра, когда многие жильцы уже спали.

- Сообщение поступило на пульт пожарно-спасательной службы города Иркутска, - говорится в сообщении. - Звонившие сообщили, что горит квартира на пятом этаже, весь этаж в густом дыму и людям невозможно эвакуироваться.

Пожарные немедленно выехали на место ЧП. Когда первое подразделение прибыло к дому, из окна квартиры на пятом этаже вырывался огонь. Люди соседних квартир просили о помощи.

Администрацией города Иркутска решается вопрос о временном расселении жильцов верхних этажей дома. Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Иркутской области.

- Все силы в первую очередь были направлены на спасение людей. Так как эта пятиэтажка - бывшее общежитие, мы понимали, что дым сразу заполнил общий коридор, и люди на верхнем этаже заблокированы в своих квартирах, - рассказал начальник караула пожарно-спасательной части Роман Нефедов. - В густом дыму пришлось вскрывать каждую квартиру и проверять на наличие людей. В одной из комнат мы обнаружили женщину с ребенком на руках, которые стояли у окна и просили о помощи. Надев на них дыхательные аппараты, вывели на свежий воздух и передали сотрудникам скорой.

Всего с огнем боролись 58 спасателей. Всего спасли 25 человек, из которых семь доставили в лечебные учреждения с предварительным диагнозом – отравление угарным газом.

В результате пожара повреждены квартиры и коридор на площади 50 квадратных метров. Администрацией города Иркутска решается вопрос о временном расселении жильцов верхних этажей дома.

Эксперты устанавливают причину пожара. В загоревшейся квартире никого не было. Рассматривают две версии: неосторожное обращение с огнем и неисправность электропроводки.