Новый год 2019 в Иркутске: как горожане встретили праздник

Итак, самая волшебная ночь года осталась позади. Новый год 2019 в Иркутске запомнится горожанам морозной погодой, салютом и, конечно, ожиданием чудо. Ведь в каждом из нас живет ребенок, который вопреки всему верит в лучшее. Воспоминания и впечатления о празднике в каждой семье свои. Однако сегодня мы вспоминаем самые трогательные и радостные моменты праздника, которыми горожане поделились в социальных сетях.

Горожане делятся снимками в соцсетях. Фото: пресс-служба администрации Иркутска

Начнем со сквера Кирова. Именно здесь 31 декабря развернулись главные народные гуляния. Да, пришли далеко не все, а те, кто не испугался мороза. А таких смельчаков набралось десятки и даже сотни! Кстати, они могли не волноваться о том, что не уедут домой – транспорт ходил до трех часов ночи. Да и такси не дремали. Зато в полночь отважные сибиряки увидели потрясающий салют. А потом можно и в тепло, к столу.

Кстати, уже накануне боя курантов некоторые иркутяне чудили вовсю. Вот, например, Дед Мороз пытается проникнуть в чью-то квартиру. Как настоящий зимний волшебник, он придет через окно. В жизни всегда есть место волшебству.

Некоторые чудили. Фото: соцсети

Иркутские моржи тоже создают новогоднюю атмосферу в Иркутске и на Байкале. Вот, кто мороза не боится! Молодцы! Крепкого здоровья им в наступившем году.

Горячие ребята. Фото: соцсети

А вот это прелестная обезьяна из Иркутской зоогалереи тоже в новом образе – она поздравляет горожан с наступившим годом.

Любимица публики поздравляет всех с Новым годом. Фото: со страницы Иркутской зоогалереи в соцсетях

И это еще не все чудеса – например, В 40-градусный мороз страус Эму из зоосада в Иркутске снесла огромное синее яйцо

Вот такое необычное яйцо. Фото: с официальной страницы зоосада