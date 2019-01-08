14-летняя девочка пострадала при столкновении «Honda Partner» и «Toyota Rav 4»в Иркутске
В Иркутске произошло ДТП с участием автомобилей «Honda Partner» и «Toyota Rav 4», в котором пострадал 14-летний ребенок. Подростка с травмами доставили в больницу.
14-летняя девочка пострадала при столкновении «Honda Partner» и «Toyota Rav 4»в Иркутске..Место аварии. Видео сообщества ДТП 38Rus.Предоставлено "КП"
Вечером 7 января на пересечении улиц Омулевского и Совесткой в Иркутске столкнулись автомобили «Honda Partner» и «Toyota Rav 4». 20-летний водитель, находившийся за рулем «Honda», предположительно, выехал на красный свет светофора и столкнулся с «Toyota Rav 4».
14-летняя девочка пострадала при столкновении «Honda Partner» и «Toyota Rav 4»в Иркутске. Место аварии. Фото: сообщество ДТП 38Rus.
- Пострадала 14-летняя пассажирка универсала «Honda», - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области. – Девушку с травмами доставили в больницу.
Проводится доследственная проверка. Инспекторы ДПС изучают записи с камер видеонаблюдения и устанавливают все детали случившейся аварии.