2019-01-08T07:36:58+03:00
Происшествия

14-летняя девочка пострадала при столкновении «Honda Partner» и «Toyota Rav 4»в Иркутске

Ребенка доставили в больницу [фото], [видео]
Дмитрий ЗАНДАНОВ
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14-летняя девочка пострадала при столкновении «Honda Partner» и «Toyota Rav 4»в Иркутске. Место аварии. Фото: сообщество ДТП 38Rus.14-летняя девочка пострадала при столкновении «Honda Partner» и «Toyota Rav 4»в Иркутске. Место аварии. Фото: сообщество ДТП 38Rus.
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В Иркутске произошло ДТП с участием автомобилей «Honda Partner» и «Toyota Rav 4», в котором пострадал 14-летний ребенок. Подростка с травмами доставили в больницу.

14-летняя девочка пострадала при столкновении «Honda Partner» и «Toyota Rav 4»в Иркутске..Место аварии. Видео сообщества ДТП 38Rus.Предоставлено "КП"

Вечером 7 января на пересечении улиц Омулевского и Совесткой в Иркутске столкнулись автомобили «Honda Partner» и «Toyota Rav 4». 20-летний водитель, находившийся за рулем «Honda», предположительно, выехал на красный свет светофора и столкнулся с «Toyota Rav 4».

14-летняя девочка пострадала при столкновении «Honda Partner» и «Toyota Rav 4»в Иркутске. Место аварии. Фото: сообщество ДТП 38Rus.

14-летняя девочка пострадала при столкновении «Honda Partner» и «Toyota Rav 4»в Иркутске. Место аварии. Фото: сообщество ДТП 38Rus.

- Пострадала 14-летняя пассажирка универсала «Honda», - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области. – Девушку с травмами доставили в больницу.

Проводится доследственная проверка. Инспекторы ДПС изучают записи с камер видеонаблюдения и устанавливают все детали случившейся аварии.

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