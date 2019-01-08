2019-01-08T09:12:33+03:00
Общество

Пожар на рынке «Автосити» в Иркутске: сгорел павильон автосервиса, пострадавших нет

Очевидцы происшествия делятся видео пожара на рынке «Автосити» в Иркутске [видео],[фото]
Дмитрий ЗАНДАНОВ
Поделиться:
Пожар на рынке «Автосити» в Иркутске: сгорел павильон автосервиса, пострадавших нет. Фото: сообщество ДТП 38Rus.Пожар на рынке «Автосити» в Иркутске: сгорел павильон автосервиса, пострадавших нет. Фото: сообщество ДТП 38Rus.
Изменить размер текста:

В Иркутске пожарные выясняют причины происшествия на рынке «Автосити». Сегодня днем 8 января произошел пожар в одном из автосервисов расположенных территории рынка. Загорелся утеплитель на крыше здания. Пользователи соцсетей ставшие свидетелями ЧП поделились видео с места событий.

Видео пожара на рынке «Автосити» в Иркутске: сгорел павильон автосервиса, пострадавших нет..Пожар на рынке «Автосити»: сгорел павильон автосервиса, пострадавших нет. Инстаграм аккаунт ДТП Ирк.Предоставлено "КП"

В пожарную службу Иркутска обратились очевидцы, они сообщили, что на рынке «Автосити» горит крыша павильона автосервиса. По тревоге были подняты 25 человек и 6 единиц пожарной техники. Спасатели остановили распространение огня и не дали ему перекинуться на соседние постройки. Угрозы взрыва находящихся внутри автосервиса газовых баллонов удалось избежать, их успели вовремя вынести из здания.

Пожар на рынке «Автосити» в Иркутске: сгорел павильон автосервиса, пострадавших нет. Фото: сообщество ДТП 38Rus.

Пожар на рынке «Автосити» в Иркутске: сгорел павильон автосервиса, пострадавших нет. Фото: сообщество ДТП 38Rus.

- Пострадавших нет, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Иркутской области. - Из горящего здания вынесли 5 газовых баллонов.

Установлено, что горел утеплитель крыши автосервиса. Площадь пожара составила 120 кв. метров. Пострадавших нет. Инспекторы пожарного надзора изучают место пожара в павильоне на рынке «Автосити». Причины случившегося еще устанавливаются.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Кафе сгорело вечером 7 января в Ангарске. Пострадавших нет. Подробнее.

Пожар в микрорайоне Ново-Ленино в Иркутске: горели строительные вагончики. Пострадавших в ЧП нет. Подробнее.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Владимир Ресин, советник мэра Москвы, помощник Патриарха: В 2018-м в столице зазвонили колокола 11 новых церквей, сооружается еще 100 храмов
Об этом накануне Рождества советник мэра Москвы и помощник Патриарха рассказал в эфире Радио "Комсомольская правда" [аудио]
Лидер "Ночных волков" Хирург: Выручку от байк-елок отдадим в помощь Магнитогорску!
Главный байкер страны Александр Залдастанов в эфире Радио "КП" рассказал, что ждет Киев и Донбасс в Новом году, какое шоу он приготовил в праздники и почему никогда больше не наденет белую рубашку
Новости 24
Умер Александр Павлович Потехин, член-корреспондент РАН, доктор физико-математических наук
Жителя Бурятии задержали с 7-ю килограммами наркотиков
Прогноз погоды в Иркутске: 8 января днем -9 градусов
Автобус ПАЗ сгорел в Братске
Кафе сгорело вечером 7 января в Ангарске
Список ледовых переправ в Иркутской области: в регионе открыто 24 переезда
Полицейские помогли автолюбительнице из Шелехова, у которой в 35-градусный мороз сломалась машина
Новый год начали с победы: «Байкал-Энергия» на своем льду обыграла «Уральский трубник»
Стоимость проезда в автобусах Ангарск-Иркутск повысится до 100 рублей
Представились сотрудниками банка: пенсионерка из Слюдянки отдала мошенникам 60 тысяч рублей
Поздравление с Рождеством 2019 в Иркутске мэра Дмитрия Бердникова
Иркутяне 7 января смогут бесплатно покататься на коньках на стадионе «Труд»
Гонки с полицией: 16-летний подросток угнал машину у отца и попал в ДТП
Пожар в микрорайоне Ново-Ленино в Иркутске: горели строительные вагончики
Не дали замерзнуть: иркутские полицейские помогли паре пенсионеров, у которых сломалась машина
Жива и здорова: пропавшую несколько дней назад 16-летнюю студентку нашли в Усолье-Сибирском
ДТП в Чунском районе: водитель «Жигулей» сбил 15-летнюю школьницу
Вспомнить детство: «Байкал-Энергия» приглашает болельщиков сыграть в хоккей в валенках
Крещение Господне 2019: «Иордань» на заливе Якоби в Иркутске начали готовить к празднику
В Бурятии задержали очередного «черного лесоруба»