В Иркутске пожарные выясняют причины происшествия на рынке «Автосити». Сегодня днем 8 января произошел пожар в одном из автосервисов расположенных территории рынка. Загорелся утеплитель на крыше здания. Пользователи соцсетей ставшие свидетелями ЧП поделились видео с места событий.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.irk.kp.ru/video/embed/685342" frameborder="0"></iframe> Видео пожара на рынке «Автосити» в Иркутске: сгорел павильон автосервиса, пострадавших нет..Пожар на рынке «Автосити»: сгорел павильон автосервиса, пострадавших нет. Инстаграм аккаунт ДТП Ирк.Предоставлено "КП"

В пожарную службу Иркутска обратились очевидцы, они сообщили, что на рынке «Автосити» горит крыша павильона автосервиса. По тревоге были подняты 25 человек и 6 единиц пожарной техники. Спасатели остановили распространение огня и не дали ему перекинуться на соседние постройки. Угрозы взрыва находящихся внутри автосервиса газовых баллонов удалось избежать, их успели вовремя вынести из здания.

Пожар на рынке «Автосити» в Иркутске: сгорел павильон автосервиса, пострадавших нет. Фото: сообщество ДТП 38Rus.

- Пострадавших нет, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Иркутской области. - Из горящего здания вынесли 5 газовых баллонов.

Установлено, что горел утеплитель крыши автосервиса. Площадь пожара составила 120 кв. метров. Пострадавших нет. Инспекторы пожарного надзора изучают место пожара в павильоне на рынке «Автосити». Причины случившегося еще устанавливаются.

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