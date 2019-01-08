2019-01-08T13:26:06+03:00
Общество

Для жителей Иркутской области и Бурятии авиаперелеты стали дешевле

Расскажем, как сибирякам извлечь выгоду от субсидируемых и льготных билетов
Дмитрий ЗАНДАНОВ
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Самое время планировать отпуск, пока в кассах еще есть билеты по низким ценам.Самое время планировать отпуск, пока в кассах еще есть билеты по низким ценам.Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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Правительство РФ расширило список субсидируемых рейсов на 2019 год для жителей Приангарья и соседней Бурятии. Причем, перелеты по привлекательным ценам станут доступны в течение всего года, а не с 1 марта по 1 декабря, как это было раньше. Так что планируем отпуск и бежим в авиакассы!

Но обо всем по порядку. Иркутяне смогут улететь по субсидированным билетам в Санкт-Петербург, Сочи, Томск, Улан-Удэ, Горно-Алтайск, Кызыл, Талакан, Ленск и другие города.Однако есть ложка дегтя -билетыне для всех. А только для пенсионеров,молодежи до 21 года и других льготников (полный список см. в «Конкретно» - Прим. Ред.).

Как купить такие билеты? Для начала нужно уточнить авиакомпанию, которая участвует в целевой программе дополнительного финансирования. Для этого потребуется зайти на сайтРосавиации. Там указаны перевозчики и направления. Затем будущим путешественникам нужно обратиться в авиакомпанию – в кассу, либо через официальный сайт. Авиаперевозчику потребуются документы, которые подтвердят ваше право на субсидированный перелет. Например, свидетельство о рождении илимедсправку – для инвалидов. Учтите, что количество «социальных» билетов ограничено – 30% мест от вместимости самолета. Есть и другие ограничения. Допустим, только эконом-класс, бонусные мили не начисляются, нет скидок на багаж, если он оказался больше.

Для жителей Иркутской области и Бурятии авиаперелеты стали дешевле. Фото: Аэропорт Иркутска. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Для жителей Иркутской области и Бурятии авиаперелеты стали дешевле. Фото: Аэропорт Иркутска.Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

А вот жителям Бурятии повезло еще больше! После того, как регион вошел в состав Дальневосточного округа, у них кроме субсидированных билетов появились и привилегии самого восточного рубежа страны. Покупая билет из Улан-Удэ каждый (!) может рассчитывать на получение скидки в 30%. Правда, опять же это коснется пока только рейсов в Хабаровск, Красноярск, Новосибирск, Томск, Иркутск и Якутск.

И также программа субсидированных билетов, как и для жителей Иркутской области, для Бурятии тоже актуальна и будет действовать круглый год. Например, в столицу можно слетать всего за 6200 рублей (в одну сторону). Для сравнения, обычный билет эконом-классаобходится сейчас примерно в 16 тысяч рублей. Разница в почти 10 тысяч рублей ощутима для кошелька, а уж тем более, если в семье воспитываются трое и более детей. Неудивительно, иркутяне в целях экономии будут летать не только в град-столицу, но и в другие города из Улан-Удэ. Выгода налицо!

КОНКРЕТНО

Кто имеет право на субсидированные билеты?

- дети и молодежь до 23 лет

- женщины старше 55 лет и мужчины старше 60 лет

- инвалиды детства II или III группы, I группы, а также их сопровождающие

- многодетные семьи

КОШЕЛЕК

Куда и за сколько летим из Иркутска

- В Хабаровск- 3000 рублей

- В Санкт-Петербург- 6300 рублей

- В Благовещенск-2000 рублей

- В Магадан-4000 рублей

- В Якутск-2500 рублей

- В Мирный-2000 рублей

- В Сочи-6800 рублей.

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