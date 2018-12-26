Иркутский футболист Андрей Ещенко показал шрам после операции на колене

Футболист из Иркутска Андрей Ещенко, который сейчас восстанавливается после тяжелой травмы колена, показал своим подписчикам в инстаграме шрам в несколько сантиметров, который остался у него после операции. Видео, которое 34-летний защитник московского «Спартака» выложил на своей странице, футболист назвал «Чуть-чуть покромсали». Спустя несколько дней Андрей снял еще один ролик, как доктор снимает ему металлические скобы, которыми была зашита рана. Сразу скажем, зрелище не для слабонервных.

eshchenko.andrey Футболист из Иркутска Андрей Ещенко показывает шрам после операции

Напомним, повреждение иркутянин получил во время матча Лиги Европы против австрийского «Рапида». При этом сибиряк, как настоящий боец доиграл матч до конца без замен. В начале декабря Андрею Ещенко провели пластику передней крестообразной связки левого коленного сустава в римской клинике «Вилла Стюарт».

Эта тяжелая травма не позволит футболисту выйти на поле до конца этого сезона. Футболист выбыл из строя на полгода. Еще перед операцией Андрей рассказал о своем настрое корреспонденту «Комсомольской правды» в Иркутске.

- Да все нормально, заканчивать карьеру точно не собираюсь, - бодрым голосом ответил Андрей Ещенко. – Я люблю футбол и буду играть дальше, силы пока позволяют. (Подробности)

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