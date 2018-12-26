2018-12-26T08:16:13+03:00
Спорт

Иркутский футболист Андрей Ещенко показал шрам после операции на колене

Защитник «Спартака» снял на видео, как ему снимают швы из металлических скоб [видео]
Андрей СИНЬКОВ@AndreySinkov
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Иркутский футболист Андрей Ещенко показал шрам после операции на коленеИркутский футболист Андрей Ещенко показал шрам после операции на коленеФото: Андрей СИНЬКОВ
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Футболист из Иркутска Андрей Ещенко, который сейчас восстанавливается после тяжелой травмы колена, показал своим подписчикам в инстаграме шрам в несколько сантиметров, который остался у него после операции. Видео, которое 34-летний защитник московского «Спартака» выложил на своей странице, футболист назвал «Чуть-чуть покромсали». Спустя несколько дней Андрей снял еще один ролик, как доктор снимает ему металлические скобы, которыми была зашита рана. Сразу скажем, зрелище не для слабонервных.

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Футболист из Иркутска Андрей Ещенко показывает шрам после операции
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Напомним, повреждение иркутянин получил во время матча Лиги Европы против австрийского «Рапида». При этом сибиряк, как настоящий боец доиграл матч до конца без замен. В начале декабря Андрею Ещенко провели пластику передней крестообразной связки левого коленного сустава в римской клинике «Вилла Стюарт».

Эта тяжелая травма не позволит футболисту выйти на поле до конца этого сезона. Футболист выбыл из строя на полгода. Еще перед операцией Андрей рассказал о своем настрое корреспонденту «Комсомольской правды» в Иркутске.

- Да все нормально, заканчивать карьеру точно не собираюсь, - бодрым голосом ответил Андрей Ещенко. – Я люблю футбол и буду играть дальше, силы пока позволяют. (Подробности)

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