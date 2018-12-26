2018-12-26T09:40:50+03:00
Здоровье

Сексолог Леонид Рудов: “Стресс - одна из главных причин интимных проблем”

Как меняется мужская и женская сексуальность с возрастом? Как сохранить активную интимную жизнь после 50? И что делать если супруги потеряли друг к другу интерес?
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Сексолог Леонид Рудов: “Стресс - одна из главных причин интимных проблем”Сексолог Леонид Рудов: “Стресс - одна из главных причин интимных проблем”
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На эти вопросы в эфире радио “Комсомольская правда” ответил основатель медицинского центра сексологии и психотерапии “Радость”, ведущий сексолог, сексопатолог, член российской и американской ассоциации сексологов Леонид Рудов.

Сексопатолог Леонид Рудов на радио "КП".

25.12.2018 Тема дня - Рудов

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