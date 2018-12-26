Сергей Левченко: Я хочу, чтобы мы гордились Иркутской областью

Губернатор Иркутской области Сергей Левченко в рамках традиционной завершающей год пресс-конференции подробно остановился на вопросах социально-экономического развития Приангарья, обозначил задачи на будущее.

Глава Приангарья подчеркнул, что в 2018-м, как и в предыдущие три года, область демонстрировала рост социально-экономических показателей. Регион вошел в десятку лучших по эффективности работы исполнительной власти в качестве поощрения получил премии из федерального бюджета. Также четвертый год подряд Минфин России присваивает Иркутской области первую степень качества управления региональными финансами.

Ну а прорывным направлением в развитии губернатор назвал государственный план на пятилетний период. Основные его направления - фармацевтика, газо- и нефтехимия, самолетостроение, добыча золота. Стратегические цели Госплана: рост экономики, бюджета, уровня жизни.

- В Госплане определены основные направления нашей работы, векторы развития, - сказал глава региона. - Его реализация позволит правильно распределить существующие ресурсы и, самое главное, получить от них максимальную отдачу, которая заключается в приоритетном развитии обрабатывающих отраслей промышленности, а также в конечном итоге в повышении уровня жизни населения.

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Сергей Левченко отметил, что по итогам 2018 года в Иркутской области ожидается рост объема валового регионального продукта, который обеспечен реализацией крупных инвестиционных проектов в различных сферах, развитием транспортной системы и строительного сектора.

Приток инвестиций в основной капитал по итогам 2018 года составит 276,8 млрд рублей, что выше уровня аналогичного периода 2017 года. По показателю объема инвестиций в основной капитал среди регионов СФО Иркутская область занимает второе место.

Также в Иркутской области реализуется региональная программа комплексного развития моногородов. Она рассчитана до 2025 года. Моногорода Саянск и Черемхово вошли в число территорий опережающего социально-экономического развития.

В рейтинге регионов по уровню развития государственно-частного партнерства по итогам 2017 года Иркутская область продемонстрировала наибольший рост среди всех субъектов Российской Федерации и поднялась с 46-го места на 19-е.

Активно наращивается собственный доходный потенциал Приангарья. Тесное взаимодействие с крупнейшими налогоплательщиками позволило существенно увеличить доходы региональной казны. За 11 месяцев рост собственных доходов консолидированного бюджета составил 23 млрд рублей к аналогичному показателю 2017-го.

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Доходы бюджета на следующий год утверждены в объеме 142,6 млрд рублей, расходная часть составляет 146,8 млрд рублей.

Губернатор особо подчеркнул, что бюджет был принят единогласно. Значит, взаимодействие ветвей власти есть.

Сергей Левченко отметил, что ряд принятых в этом году на областном уровне решений дает серьезную уверенность в будущем. Так, в 2019-м будет расширен комплекс мер социальной поддержки населения.

Дети до четырех лет из малообеспеченных семей при амбулаторном лечении будут обеспечиваться бесплатными лекарствами. Ежемесячная выплата в размере 1200 рублей с 1 января 2019-го предусмотрена семьям, где воспитываются дети-инвалиды со злокачественными заболеваниями, болезнями крови, ДЦП и другими паралитическими синдромами. Кроме того, три раза в год мать и ребенок будут иметь право на бесплатный авиаперелет к месту лечения или консультации.

Отдельным категориям, нуждающимся в гемодиализе, будет положена ежемесячная социальная выплата - 5 - 7 тыс. рублей. А те, кто в Великую Отечественную войну трудились в тылу, начнут каждый месяц дополнительно получать по 1 тыс. рублей.

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Размер единовременной выплаты для инвалидов боевых действий составит 100 тыс. рублей; для ветеранов боевых действий с инвалидностью - 50 тыс. рублей. Члены семей погибших в Афганистане получат по 100 тыс. рублей.

Со следующего года специальные выплаты положены и долгожителям региона. К 90-летию - 10 тыс. рублей, 95-летию - 12 тыс. Те, кому исполнится 100 лет и более, будут получать по 15 тыс. рублей ежегодно.

Если говорить о капитальных вложениях, то, как подчеркнул губернатор, в ремонт и строительство объектов соцкультбыта вложено почти 10 млрд рублей. С 2016-го по 2018-й в регионе построено 13 школ, которые в общей сложности рассчитаны на 7,2 тыс. учебных мест.

- Это наибольшее число возведенных школ среди регионов Сибирского федерального округа, - обратил внимание Сергей Левченко.

По программе «Формирование комфортной городской среды» в 40 муниципалитетах региона обустроили 275 объектов, включая 204 двора, 61 общественную территорию и 10 парков.

В регионе продолжается и реализация проекта «Народные инициативы». В его рамках 456 муниципалитетам выделено 650 млн рублей, что позволило реализовать более 1600 мероприятий.

Глава Приангарья также подробно остановился на достижениях в сферах сельского хозяйства, дорожного строительства и капитального ремонта многоквартирных домов.

Отвечая на вопросы участников пресс-конференции, Сергей Левченко рассказал об особенностях перехода на новую систему обращения с твердыми коммунальными отходами, обозначил свою позицию по вопросам ликвидации отходов БЦБК и газификации региона.

Перед новогодними праздниками губернатору не могли не задать вопрос, связанный с предстоящими торжествами.

- Я верю, что каждый следующий год будет лучше, - сказал Сергей Левченко. - Для каждого человека это лучшее может быть разным. Но я бы хотел, чтобы мы вместе все больше и больше гордились Иркутской областью.

Информационный материал подготовлен редакцией ООО Агентство «Комсомольская правда-Байкал» в соответствие с лицензионным договором № 14-158. от 28.04.2018 г.