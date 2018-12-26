Мама ребенка из Иркутской области, о помощи которому просили Владимира Путина, опровергла слухи о том, что ее не пускают к малышу

В Интернете появилась информация о том, что родственников Владика Шестакова, о помощи которому просили Президента РФ Владимира Путина 20 декабря, не пускают в палату к ребенку. Корреспондент "Комсомольской правды" в Иркутске узнал подробности.

- В больнице введен карантин по ветряной оспе, - рассказала мать больного малыша Наталья Мамрега. – Меня пускают в палату к ребенку, все в порядке.

Мама мальчика неотлучно находится в больнице с ребенком. Она до последнего верит, что ее сыну еще можно помочь.

Врачи сказали маме малыша, что Владик может не перенести длительный перелет на заграничное лечение. Фото:семейных архив Натальи Мамрега.

Напомним, у трехлетнего Владика Шестакова онкология. Нейробластома. К сожалению, консилиум, состоящий из иркутских врачей и их московских коллег из института нейрохирургии им. Бурденко, пришел к выводу, что малыш не перенесет долгий перелет в стамбульскую клинику, которая готова принять ребенка на лечение. Специалисты -онкологи пришли к выводу, что мальчику необходима поддерживающая терапия, а его семье - помощь психологов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Зарубежные клиники могут быть не в курсе реальной картины болезни»: иркутские онкологи помогают мальчику из Черемхова. Лучшие врачи региона срочно выехали в шахтерский город, к больному ребенку и его маме. Подробности.