Год, демонстрировавший мощь единодушия и сплоченности

2018 год был знаменательным годом, когда корейский народ, шествуя по намеченному ТПК непобедимому пути, наглядно продемонстрировал мощь единодушия и сплоченности.

В прошлом году корейский народ, приковывая к себе внимание всего мира, с чувством гордости и достоинства отметил 70-ю годовщину создания КНДР как великий фестиваль победителей.

9 сентября прошлого года на Площади имени Ким Ир Сена в Пхеньяне при участии

высшего руководителя Ким Чен Ына состоялись торжественный военный парад и массовая демонстрация жителей г. Пхеньяна в честь 70-летнего юбилея КНДР. Эти торжества без остатка продемонстрировали идейно-духовные качества, мощь единодушной сплоченности корейского народа, который верит в своего руководителя, как в небо, доверяет ему свою судьбу и готов следовать за ним хоть до края света.

Военный парад. Фото предоставлено: Киль Ен Нам

Глядя на бодрое шествие парадных колонн гордых народноармейцев и горячо ликующие массы демонстрантов, весь мир стал свидетелем мощи Кореи, где вся армия и народ тесно сплотились вокруг руководителя.

Участники парада и массовой демонстрации, взирая на высшего руководителя, который с солнечной улыбкой на лице посылает теплый ответ на них, во весь голос кричали «Ура!», проливали слезы от радости и восторга.

Военный парад 9 сентября 2018 г. Фото предоставлено: Киль Ен Нам

На стадионе «1 Мая» проходили массовые гимнастические и художественные выступления «Славная Родина», приуроченные к 70-летнему юбилею создания КНДР.

Выступления на грандиозном эпическом полотне впечатляюще показали славную историю Кореи - страны чучхе, которая под руководством великой партии прошла победоносный путь, совершая вековые перемены. Это великолепное шоу продемонстрировало мощь единодушия и сплоченности социалистической Кореи, в которой вся армия и народ тесно сплочены вокруг партии, а также внушительный облик Кореи, которая с верой в свою силу мощной поступью продвигается вперед навстречу окончательной победе революции.

Военный парад. Фото предоставлено: Киль Ен Нам

Выступления вызвали у зрителей бурные аплодисменты и горячие отклики своим оригинальным художественным изображением, сопровождаемым гимнастикой, свежей и чудесной образностью. Представления состоялись десятки раз.

Факельный вечер молодежного авангарда в честь 70-летия КНДР, проходивший вечером 10 сентября на Площади имени Ким Ир Сена в Пхеньяне, ярко продемонстрировал пламенную волю корейских молодых - откликнуться жаром своих сердец на зов партии и мощно продвигаться вперед к победе социализма.

Демонстрация 9 сентября 2018 г. Фото предоставлено: Киль Ен Нам

Сентябрьские торжества сторицею крепили решимость всей армии и народа

под руководством Ким Чен Ына до конца идти по пути революции и сильно вдохновили всенародное генеральное наступление за новые победы в построении сильного социалистического государства, вписав тем самым в летопись Родины знаменательные страницы.

В прошлом году по случаю 70-й годовщины основания КНДР многочисленные делегации, спецпосланники и деятели разных кругов целого ряда стран посетили Корею, а представители ведущих СМИ и телекомпаний мира прилетели в Корею, чтобы сообщить о юбилейных торжествах.

Военная техника на параде. Фото предоставлено: Киль Ен Нам

Участвовавшие в торжественных мероприятиях иностранцы не скрывали своего восхищения.

«Смотря на военный парад и массовую демонстрацию жителей г. Пхеньяна в честь 70-летия основания КНДР, подумал о том, что мощнее ядерного оружия - сила единодушия корейского народа, тесно сплотившегося вокруг

своего высшего руководителя Ким Чен Ына».

«В настоящих торжествах смог лучше понять, в чем же источник могущества и непобедимости Кореи. Это, короче говоря, глубокое чувство гордости и достоинства корейского народа за своего выдающегося руководителя, единство руководителя и народа, сплотившиеся единой мыслью, единой волею».

«Массовые гимнастические и художественные выступления «Славная Родина» являются замечательным шедевром, единственным в мире. Это зрелище приводит в восторг всех и каждого. Раньше много слышал, что корейские гимнастические выступления прекрасны, а увидев воочию, удивился сильнее. То, что на этом свете существует такой художественный шедевр, - гордость человеческого мира. На лицах всех выступающих можно было читать глубокое уважение и

почтение к Ким Чен Ыну, и можно было понять, что именно это и есть сила Кореи - единодушие и сплоченность».

Пхеньян, спортивный комплекс. Фото предоставлено: Киль Ен Нам

«Торжественное факельное шествие корейской молодежи тоже было прекрасно. Любая другая страна не решилась бы устроить такое шоу. Такое шествие нельзя организовать объединенными силами нескольких людей. Такое может устроить только Корея, где весь народ тесно сплочен вокруг партии и вождя. Облик молодежи, которая, неся факелы в высоко поднятых руках, маршировала уверенными шагами, показал светлое будущее Кореи».

Таковы были откровенные признания и искренняя похвала людей мира, которые своими глазами увидели мощь Кореи.

Массовые гимнастические и художественные выступления "Славная Родина". Фото предоставлено: Киль Ен Нам

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