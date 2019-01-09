2019-01-09T12:06:53+03:00
Спорт

На сноубордах по перилам моста: иркутяне сняли экстремальное видео на Нижней набережной

За такое катание смельчакам ничего не грозит, но повторять такие трюки не советуем - опасно [видео]
Валентина ГИЛЕВИЧ
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На сноубордах по перилам моста: иркутяне сняли экстремальное видео на Нижней набережной.На сноубордах по перилам моста: иркутяне сняли экстремальное видео на Нижней набережной.
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Кататься на доске по склонам? «Скучно!» ответят иркутские любители экстрима. Наши сноубордисты решили хайпить по крупному. И в качестве трассы выбрали…– перила моста на нижней набережной. Того самого, что ведет от мемориала Вечный огонь к Ангаре.

- Проработали очень много локаций, прежде чем такое делать, - рассказал один из трюкачей Федор Иванов. – Прыгало нас человек 5. Естественно хотели получить не только порцию адреналина, но и снять красивое видео. Причем трюки выполняли без страховки!

Но совсем без подушки безопасности ребята себя не оставили. Сделали площадку для мягкого приземления в виде горы снега, расчистили «дорожку» для большего скольжения и вперед! Ролик с записью экстрим-развлечения попал на просторы социальных сетей и собрал более 60 тысяч просмотров. А обсуждают пользователи интернета главным образом одно: не нарушили ли ребята закон? На мелкое хулиганство тянет…

Федор Иванов катается на сноуборде по перилам моста в Иркутске.

Федор Иванов катается на сноуборде по перилам моста в Иркутске.

- Уличный сноубординг не так сильно развит в Иркутске, - говорит Федор. – Такое экстремальное катание не запрещено законом, уверяю. Мы не портили имущество, поэтому бояться нечего. Некоторые прохожие крутили у виска пальцем, не все понимают и принимают наше увлечение. Но ощущения от него непередаваемые.

- Административного нарушения здесь нет, это не запрещено законом, - прокомментировали ситуацию в Администрации города Иркутска. – Вот если бы они сломали что-то – то пришлось бы платить штраф.

Но на этом сибирские смельчаки не остановились. Что мост, надо брать планки покруче! Парни решили устроить спуск на досках с горы Мамай, высота которой 1600 метров. Поднимались на вершину полдня сквозь пургу и порывистый ветер.

- Не сладко пришлось, но ради таких захватывающих эмоций и не на такое пойдешь, - заключает Федор.

На сноубордах по перилам моста: иркутяне сняли экстремальное видео на Нижней набережной.Предоставлено "КП"

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