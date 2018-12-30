"Контроль качества КП": пельмени, которые стали лидерами народного голосования, проверили в Иркутской межобластной ветеринарной лаборатории

Целую недели подписчики “Комсомольской правды” в социальных сетях голосовали за те пельмешки, которые они любят больше всего. Так определилась тройка лидеров. По условиям конкурса, образцы мы передали в Иркутскую межобластную ветеринарную лабораторию. Итак, барабанная дробь! Самые убедительные результаты показали пельмени “Домашние” крестьянско-фермерского хозяйства “Оса-Агро”.

Гистологическая экспертиза говорит: “Образец представляет собой фаршевую систему средней степени измельчения. Выявляются фрагменты мышечной. соединительной и жировой тканей, сохранивших свою структурную организацию. а также незначительное количество мелкозернистой белковой массы”. И это соответствует ГОСТу!

Кроме того, экспертиза на ДНК сои не выявила. И это… победа! “Контроль качества КП” едет на производство в крестьянско-фермерское хозяйство “Оса-Агро”, чтобы увидеть своими глазами: как готовят полуфабрикаты? И, конечно, показать Вам!