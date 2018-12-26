2018-12-26T07:22:08+03:00
Общество

Завершено изготовление и испытания первого газоперекачивающего агрегата (ГПА) «Ладога» для Амурского ГПЗ

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Завершено изготовление и испытания первого газоперекачивающего агрегата (ГПА) «Ладога» для Амурского ГПЗЗавершено изготовление и испытания первого газоперекачивающего агрегата (ГПА) «Ладога» для Амурского ГПЗ
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24 декабря 2018 года завершились изготовление и успешные ходовые испытания газотурбинного привода первого газоперекачивающего агрегата «Ладога» мощностью 32МВт для строящегося Амурского газоперерабатывающего завода «Газпрома».

Газоперекачивающий агрегат (ГПА) — комплектная установка для нагнетания газа, благодаря которой выделенный на Амурском ГПЗ метан будет поступать обратно в газопровод «Сила Сибири». Амурский ГПЗ и «Сила Сибири»являются основными объектами, строящимися в рамках Восточной газовой программы, реализуемой ПАО «Газпром».

Данное высокотехнологичное оборудование произведено компанией АО «РЭП Холдинг» (г. Санкт-Петербург). Значительная часть комплектующих и подсистем ГПА производится на предприятии ПАО “НПО "Искра" (г. Пермь). Контроль качества и сроков изготовления ГПА на всех этапах осуществляет АО «НИПИГАЗ».

Договор на поставку ГПА был заключен с «РЭП Холдингом» в декабре 2017 года в рамках подпроекта по строительству дожимных компрессорных цехов, установок осушки и очистки газа, газофракционирования Амурского ГПЗ. В настоящий момент в производстве находятся шесть ГПА, при этом всего на завод будет поставлено двенадцать комплектов «Ладога-32». Газовая турбина будет упакована в соответствии со специальной процедурой и отправлена на строительную площадку в г. Свободный наземным транспортом.

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Справочная информация:

Амурский ГПЗ станет крупнейшим в России и одним из самых больших в мире предприятий по переработке природного газа. Его проектная мощность составит 42 млрд куб. м газа в год. В состав ГПЗ также войдет крупнейшее в мире производство гелия — до 60 млн куб. м год.

Амурский ГПЗ — важное звено технологической цепочки поставки природного газа в Китай по «восточному» маршруту. На завод по газопроводу «Сила Сибири» будет поступать многокомпонентный газ Якутского и Иркутского центров газодобычи, которые «Газпром» создает в рамках Восточной газовой программы.

Инвестором и заказчиком проекта строительства Амурского ГПЗ является ООО «Газпром переработка Благовещенск» (входит в Группу «Газпром»). Управление строительством осуществляет НИПИГАЗ — ведущий российский центр по управлению проектированием, поставками, логистикой и строительством (входит в Группу СИБУР).

АО «РЭП Холдинг» — ведущий российский энергомашиностроительный холдинг, разработчик, производитель и поставщик энергетического оборудования нового поколения. С 2010 года входит в состав промышленной группы Газпромбанка. Осуществляет конструкторские разработки, изготовление и комплексные поставки энергетического и электротехнического оборудования для нефтегазовой, металлургической и химической промышленности, для энергетики и электросетевого комплекса.

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