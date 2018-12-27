2018-12-27T14:31:00+03:00
Общество

Погода в Иркутске на Новый год 2019: будет морозно

Термометры покажут -25…-27 градусов
Ольга БУЕВА
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Погода в Иркутске на Новый год 2019: будет морозноПогода в Иркутске на Новый год 2019: будет морозноФото: Алексей ФОКИН
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До волшебной ночи осталось всего ничего. И так хочется тепла! Тем более что уходящий 2018-й напоследок от души позабавился. Ух, и испытал сибиряков на прочность! Морозы стоят такие, что добрый хозяин собаку во двор не выгонит. Неужели и 31-го не удастся, не кутаясь в шали, позапускать фейерверки? Погода в Иркутске на Новый год 2019 уже известна.

Увы! Мороз если и сдаст позиции, то совсем незначительно. Холодный фронт, видимо, решил задержаться в наших краях.

- 30, 31 декабря и 1 января в Иркутске по-прежнему холодно, - говорит начальник отдела агрометеопрогнозов Иркутского Гидрометцентра Владимир Гонтарь. - Ночью температура воздуха опустится до -25… -28 градусов. Днем составит -16…-23.

Да, это не -40, конечно, как было в последние дни. Но и в -28 вряд ли долго погуляешь, даже если одеться потеплее. Лучше все-таки не рисковать, особенно если приняли на грудь. Это только кажется, что алкоголь согревает. На самом деле обморозиться навеселе еще быстрее и проще, так что если уж выпили шампанского или чего покрепче, то лучше оставайтесь дома.

А что, в каникулы тоже холодно? У метеорологов пока есть только примерный прогноз на первые дни января. Днем будет уже теплее: -8… -11 градусов, ночью -22… -24.

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