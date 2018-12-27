В 2019 году иркутяне смогут наблюдать два затмения

Любоваться звездным небосклоном – еще то удовольствие для многих. Романтика, не правда ли? Но особенно интересно наблюдать затмения, которые испокон веков создают вокруг себя множество суеверий. Так вот наступающий 2019-ый богат на такие события, но, увы, мы не все сможем увидеть.

- В нашем регионе понаблюдать можно будет только за двумя затмениями, - говорит профессор Сергей Язев. – И ближайшее как раз придется на новогодние каникулы. Шестого января, рано утром, на восходе солнца, произойдет частное солнечное затмение.

Луна загородит часть Солнца, и, если позволит погода, мы все увидим собственными глазами. А второе событие – это лунное затмение 17 июля. Оно будет тоже частным. Наблюдать его можно будет рано утром и также, если небо не закроют облака.

- Конечно, могут быть и другие события, допустим, не исключено, что будет открыта новая комета, - дополняет доктор физико-математических наук.

Согласны. Космос, да и сама Вселенная таит в себе еще много загадок. И, кстати, скоро разгадывать их вместе с учеными умами будут… школьники! В январе в иркутской школе №19 откроется самый большой школьный планетарий в России. Сейчас в нем монтируют современнейшее оборудование. Например, купол диаметром в 11 метров. Планируется, что здесь разместится оптико-механический проектор. Установка позволит проводить занятия по астрономии, демонстрировать фильмы. Система звездного поля будет визуализировать не менее 6,5 тысячи звезд, галактики и туманности, которые можно увидеть невооруженным глазом. Правда, остальные секреты планетария его создатели пока не спешат раскрывать. Но одно ясно, в таком масштабном проекте поучаствуют ученики не только 19-ой школы.

И вот еще одна новость из занимательного мира астрономии. Обсерватория Института солнечно-земной физики СО РАН, которая расположена в Листвянке на берегу Байкала, открыта и для экскурсий. Для этого в Иркутске создали специальное агентство. Так что собирайте группу и вперед за знаниями и новыми впечатлениями. Ученые покажут гордость - Большой солнечный вакуумный телескоп, и расскажут много интересного!