3 января. Вечер. В дом знахаря из Бурятии врывается неизвестный с вилами и ножом. На глаза ему попадаются двое малолетних детей и пожилая женщина. Бабушку он скидывает в открытый погреб. Очередь за детьми. Мужчина бьет 10-летнего мальчика по ногам вилами, хватает нож и ножницы и наносит удары по лицу и рукам. Что делать? Как спасаться? В дом забегают еще двое – дядя ребятишек и его друг. Мужчины выталкивают нападавшего из дома и спешат на помощь к родственникам.

Нападение на дом знахаря в Бурятии: семья лекаря едва спаслась от разъяренного пациента. Фото: СК РФ по Республике Бурятия.

Оказалось, что разобраться с семьей местного знахаря решил один из тех, кого он раньше лечил. 32-летний мужчина до этого уже не раз бывал в доме целителя. Но, видимо, решил, что не лечение не помогло, поэтому надо «разобраться» со знахарем.

Перелез через забор, разгромил помещение, где «доктор» проводил сеансы и побежал в жилой дом. Вот только знахаря не застал, в жилище находились лишь трое родственников. Спасло их то, что за несколько минут до зверского нападения, увидев, что кто-то буквально рвется в комнату, мальчишка успел позвонить дяде и попросить о помощи. После случившегося школьника доставили в больницу с многочисленными ранами лица, травмами рук и ног.

- По подозрению в совершении этого преступления у себя дома был задержан 32-летний психически больной местный житель, - сообщили в пресс-службе СК РФ по Республике Бурятия. - В ходе допроса мужчина дал подробные показания об обстоятельствах нападения на ребенка.

От орудия преступления мужчина избавился: нож подкинул в местный буддистский храм , а ножницы спрятал в печи.

Сейчас преступник находится под стражей. На первоначальном этапе собрано достаточно доказательств для того, чтобы предъявить ему обвинение. Однако точку в этом деле поставят после судебно-психиатрической экспертизы, которая уже проводится в рамках дела.