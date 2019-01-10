2019-01-10T12:03:02+03:00
Спорт

Видео экстремальных развлечений на Байкале: иркутянин с голым торсом в мороз пробежал по берегу и нырнул под лед

Он планирует снять документальный фильм о людях подо льдом [видео]
Валентина ГИЛЕВИЧ
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Видео экстремальных развлечений на Байкале: иркутянин с голым торсом в мороз пробежал по берегу и нырнул под лед.Видео экстремальных развлечений на Байкале: иркутянин с голым торсом в мороз пробежал по берегу и нырнул под лед.
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Иркутские моржи продолжают покорять просторы интернета. На этот раз они решили проплыть подо льдом Байкала без гидрокостюмов. Натянули лишь плавательную шапочку и плюхнулись в воду.

- Все это не только для развлечения, - рассказал герой роликов Егор Лесной. – Я собрал целую команду операторов и спасателей для того, чтобы снять 45-минутный документальный фильм о людях, которые совершают нырки под толщу байкальского льда.

В картине пойдет речь о двух ныряльщиках, у которых нет ничего общего кроме любимого увлечения – ныряния под ледяную толщу Байкала. Сценаристы уже выбрали название – «Люди подо льдом». Зрители смогут увидеть живописные зимние красоты озера и узнают о том, чем и как живут сибирские моржи. Кстати, маленький трейлер уже можно посмотреть в сети.

egor_lesnoyegor_lesnoy
Видео экстремальных развлечений на Байкале: иркутянин с голым торсом в мороз пробежал по берегу и нырнул под лед
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Но на этом Егор Лесной решил не останавливаться. Подумал, почему бы не поздравить сибиряков с наступившим 2019 годом оригинально.

- Пока жили в Сахюрте во время съемок фильма, увидел красивый догорающий закат, - добавляет Егор. - В голову пришла идея, а почему бы не пробежать 2019 метров по берегу Байкала.

Вот и снял с себя «добрый молодец» рубаху свою и отправился в путь. Пробежку сняли на квадрокоптер. Получилось круто…

egor_lesnoyegor_lesnoy
Иркутянин пробежал 2019 метров с голым торсом по берегу Байкала
398 отметок «Нравится»53 комментариевInstagram
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