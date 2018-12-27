Высокая оценка покупателя - гордость производителя

17 декабря 2018 года прошло заседание совета трудового коллектива СХПК «Усольский свинокомплекс». На совете подведены предварительные результаты работы за 2018 год и намечены планы на 2019 год.

Главным итогом работы СХПК «Усольский свинокомплекс» является увеличение трудового коллектива на 51 работника и рост объемов производства и реализации продукции на 1520 тонн. В 2018 году коллективом предприятия будет произведено, переработано и реализовано более 25 700 тонн готовой мясной продукции - это ежедневный напряженный труд более тысячи человек работающих. Работа на Усольском свинокомплексе не прекращается ни на минуту. Ежедневно ведется осеменение животных, прием опороса, откорм и забой свиней. В убойный цех ежедневно поставляется 500 голов свиней. Из полученного мяса с добавлением говядины (примерно 18%) вырабатываются мясные деликатесы, колбасы, полуфабрикаты - всего более 130 наименований продукции общим объемом более 70 тонн в сутки. С 4 часов утра начинается отгрузка готовой продукции в магазины. К их открытию на прилавках всегда свежая и вкусная мясная продукция. Уникальность продукции Усольского свинокомплекса состоит в том, что ее выработка производится из свежего не замороженного мяса собственного производства. В 2018 году на Усольском свинокомплексе введено в эксплуатацию два стационарных и два мобильных магазина, благодаря этому удалось увеличить объемы реализации продукции.

В 2019 году на предприятии планируется сохранить объем производства и реализации продукции. Перед коллективом поставлена задача - реализовать без посредников не менее 25 800 тонн мясной продукции. Рост производства и реализации готовой продукции сдерживает снижение покупательской способности населения. За 11 месяцев текущего года рост цен на продукцию СХПК «Усольский свинокомплекс» составил всего 1,2%, что значительно ниже официального уровня инфляции. Несмотря на то что количество покупателей в магазинах Усольского свинокомплекса растет, последние 3 года видна тенденция снижения объемов покупок – среднего чека.

На Усольском свинокомплексе самая высокая производительность труда среди сельскохозяйственных предприятий Иркутской области. За 2018 год на каждого работающего на Усольском свинокомплексе будет произведено, переработано и реализовано мясных изделий на сумму более 6 млн рублей. Высокая производительность труда подкреплена и высокой заработной платой. Среднемесячная зарплата рабочих за 11 месяцев 2018 года составила 62,13 тыс. рублей. Рост уровня заработной платы за год составил 18%. Все итээровцы комплекса получают зарплату по коэффициенту от среднего заработка рабочих.

Генеральный директор СХПК «Усольский свинокомплекс» Сумароков Илья Алексеевич

СХПК «Усольский свинокомплекс» несет высокую социальную ответственность. За 2018 год будет перечислено налогов в бюджеты всех уровней и внебюджетные фонды 770 млн рублей - это 756 тыс. рублей на каждого работающего. Нужно отметить, что государственная поддержка в 2018 году составила всего 20,5 млн рублей.

Коллектив СХПК «Усольский свинокомплекс» благодарит всех своих покупателей и гарантирует сохранение стабильно высокого качества производимой продукции.

Поздравляем всех с наступающим Новым годом! Желаем крепкого здоровья, счастья, оптимизма и удачи!

Информацию о работе предприятия можно узнать на сайте ushpk.ru

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