Реабилитолог Евгений Волков: Гимнастика поможет решить многие проблемы опорно-двигательного аппарата

На сегодняшний день, как никогда, растет количество людей, у которых есть те или иные проблемы с опорно-двигательным аппаратом. В чем причины? И как можно справиться с ними?

На эти вопросы в эфире радио "Комсомольская правда" ответил реабилитолог Евгений Волков - основатель Оздоровительного центра Волкова. Последствия травм позвоночника, нарушения осанки, остеохондрозы, последствия инсультов - это далеко неполный список основных недугов, с которыми работает Евгений Волков. http://volkov-center.ru/