2018-12-27T11:37:46+03:00
Здоровье

Реабилитолог Евгений Волков: Гимнастика поможет решить многие проблемы опорно-двигательного аппарата

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Реабилитолог Евгений Волков: Гимнастика поможет решить многие проблемы опорно-двигательного аппаратаРеабилитолог Евгений Волков: Гимнастика поможет решить многие проблемы опорно-двигательного аппарата
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На сегодняшний день, как никогда, растет количество людей, у которых есть те или иные проблемы с опорно-двигательным аппаратом. В чем причины? И как можно справиться с ними?

На эти вопросы в эфире радио "Комсомольская правда" ответил реабилитолог Евгений Волков - основатель Оздоровительного центра Волкова. Последствия травм позвоночника, нарушения осанки, остеохондрозы, последствия инсультов - это далеко неполный список основных недугов, с которыми работает Евгений Волков. http://volkov-center.ru/

Основатель центра по восстановлению ОДА Евгений Волков.

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