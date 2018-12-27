Педагогическое сообщество Иркутска высказало свое мнение о кадровых перестановках в учреждениях образования

Более 200 директоров иркутских школ, детских садов и учреждений дополнительного образования подписали обращение к жителям города в связи с кадровыми перестановками. В тексте речь идет о недопустимости привлечения родителей в процессы, касающиеся трудовых отношений между работодателем и работниками.

«Совет директоров и педагогическая общественность, обсудив сложившуюся ситуацию, считает необходимым заявить о неприемлемости такого поведения своих коллег, преступающих нравственные нормы, переходящих на личностные претензии, что, безусловно, является нарушением педагогической этики, профессиональной культуры», - говорится в обращении.

Документ обсудили на ежегодном совещании директоров учебных организаций города. Решение подготовить обращение было принято на заседании Совета руководителей образовательных учреждений Иркутска. По мнению его участников, сложившаяся ситуация негативно сказывается на системе образования областного центра.

- Я считаю, что совершенно недопустимо со стороны руководителей школ привлекать к решению вопроса собственного трудоустройства родителей и тем более учеников. Это неэтично и безответственно! - заявила директор лицея ИГУ Елена Кузьмина. - В результате необдуманных действий возник хаос, который необходимо прекратить.

Ранее на встрече с педагогическим сообществом заместитель мэра - председатель Комитета по социальной политике и культуре администрации Иркутска Виталий Барышников подчеркнул, что кадровые изменения носят исключительно рабочий характер, каждое решение принимается взвешенно и учитывает в первую очередь интересы коллектива.

Директор школы № 14, почетный работник общего образования РФ Людмила Тучкова отметила, что поддерживает стратегию Департамента образования г. Иркутска.

- Организация образовательного процесса на территории города в целом осуществляется на основании общей картины, - сказала Людмила Тучкова. - И если деловые качества и опыт одного человека необходимы для решения проблем и развития другого учреждения, нужно довериться такому решению руководства, а коллектив этого учреждения должен принять нового руководителя и оказать ему всевозможную помощь и поддержку.

Свою точку зрения по этому вопросу выразила и почетный работник общего и профессионального образования РФ, директор школы № 64 Галина Газенкампф. По ее словам, сложившаяся ситуация затрагивает вопросы нравственности, профессиональной этики и культуры. Поэтому не следует подходить к ней личностно, а тем более вовлекать в процессы детей, родителей, педагогов, манипулировать их мнением.

- Нужно понимать, что ротация руководителей - это необходимость, нормальный рабочий процесс, - констатировала она.