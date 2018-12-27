Рождественские приключения иностранцев на Транссибе: англичане Кэти Гласс и Роб Риндер проехали через всю Россию

- Это было сказочное Рождество! - англичане Кэти Гласс и Роб Риндер в восторге от своего путешествия по Транссибу. – Мы подарили друг другу невероятные эмоции…

Мы застали англичан в маленьком отеле в центре Иркутска – «крайней» российской точке путешествия. Встретили не хлебом солью, а с мешком ароматных мандаринов, как символом Нового года в России, и свеженьким выпуском «Комсомолки».

- «Комсомольская правда»? Знаю, - заулыбалась Кэти Гласс – известная британская журналистка, признанная в 2017 году обозревателем года. Англичанка пишет для Sunday Times, The Sun, Daily Mail, журналов Cosmo, Elle, Mary Clair.

За день друзья успели побывать в Листвянке (ближайший туристический поселок на берегу Байкала – в 70 от Иркутска – Прим. ред.), подняться пешком на гору и посмотреть на Байкал с высоты птичьего полета, заскочить на рыбный рынок, попариться в баньке и сигануть в ледяной Байкал. И все это – в минус 40 (!), когда не каждый местный житель готов без особого повода показать даже нос на улицу… А температура воды, тем временем, +3 градуса (перманентно зимой – прим. Ред.).

В мороз минус 40 отважная англичанка Кэти Гласс взобралась на пик Черского - гору в Листвяне, на берегу Байкала. Фото: Анастасия Тарасова.

- Здесь красиво! Деревья, как ледяные скелеты, улицы густые со снегом и автомобили как торты в снегу, - описала морозную реальность Кейти.

- Вы там осторожнее, не заболейте, - писали им комментарии в твиттере Кэти сердобольные сибиряки. А англичане, ее подписчики, удивлялись, откуда столько отзывчивости? Эх, пожили бы они при таком климате! Все бы поняли…

Идея поехать по России принадлежала, конечно, улыбчивой, эмоциональной Кэти. Она знала, что ее друг – юрист Роб Риндер давно об этом мечтал, и даже планировал поездку еще 20 лет назад, но тогда, увы, все сорвалось. И вот сейчас, в канун 2019 года, они решили подарить друг другу «волшебное» Рождество – в поездке по России на поезде.

-У меня прабабушка русская, - признается Роб. – Щи и борщ я попробовал впервые не в России, а дома. Их прекрасно готовила бабушка. А Пушкин и Солженицын для меня боги. Я всегда мечтал увидеть страну своих предков, проехать по ней, увидеть обычную жизнь обычных людей.

Поехали англичане по стране на поезде «Москва-Владивосток», в вагоне первого класса. И всю дорогу до Иркутска восхищались проводниками – Игорем и Еленой, обеспечивавшими их быт. Даже предложили британской железной дороге устроить их на работу. В шутку, конечно. В дороге провели 3,5 суток. Кэти развлекалась в пути чтением Анны Карениной на английском языке. Именно это произведение, по словам иностранки, более всего отображает дух России.

- У нас такого вообще не бывает, - объясняет Роб. – Чтобы поезда ходили в такой мороз. Если температура сильно падает, их просто отменяют. Чтобы проводники заботились о пассажирах. Нас Елена даже яблочками подкармливала. А в вагоне-ресторане в России кормят не фаст-фудом, а натуральной пищей! Умудряются в пути готовить щи, борщи и солянки – вкусные и с настоящим мясом. Я их особенно полюбил. А еще – настоящую сметану. Теперь в ресторанах прошу сметану ко всем блюдам. А этот чай в стаканах с подстаканниками – он из прошлого. Сегодня такого в Европе не встретишь…

Конечно, они видели и вагон третьего класса – то есть обычный плацкарт. И сфотографировали для вечности большой бак, в котором греется горячая вода в каждом вагоне России уже лет сто. И сцепку между вагонами – заледневшую, всю в снегу. Так мороз на улице. Во время их пути по Сибири табло на вокзалах не показывали теплее минус 27. Но разве это важно?

Волшебное, по собственному признанию, католическое Рождество Кэти Гласс и Роб Риндер отметили где-то в районе Омска: ели ложками икру и пили русское шампанское. Все это они специально купили в Москве перед отправлением поезда. Кэти подарила другу настоящий антиквариат, приобретенный тоже в столице – первое издание Пастернака на английском. Роб оценил «Доктора Живаго» - он очень любит и хорошо знает русскую литературу, а Пушкина и Солженицына называет богами. Кейти получила красивые сережки. Но впереди Роба ждали суровые испытания.

- Русские - они такие русские, - смеется Кэти. – Смотрю, на крупных станциях сосед на перрон выскакивает в шортах и шлепанцах. Я давай брать его «на слабо» - они-то вон какие сильные, а ты так сможешь? Смотрю, и он выскочил в шортах и тапочках… Молодец! Почти русский. А я так и носила мои привычные трехслойные одежды.

По нашим расчетам, иностранец Роб красовался в шортах на перроне Нижнеудинска. Это небольшая станция в Иркутской области. Впрочем, это ничего по сравнению с тем, что в Листвянке при минус 40 он, также чисто по-русски, отхлестав себя веником, нырнет в Байкал. Вот тут уж не всякий сибиряк решится.

Волшебное Рождество для англичан – их собственная новогодняя сказка – состоялось. Впереди их ждал Улан-Батор, Пекин и перелет домой…