2018-12-28T10:50:29+03:00
Происшествия

Двое детей, пострадавших в ДТП под Иркутском, попали в больницу в тяжелом состоянии

За их жизнь борются врачи Ивано-Материнской больницы Иркутска [видео]
Ольга СЛАВИЧЕВАДмитрий ЗАНДАНОВ
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Двое детей, пострадавших в ДТП под Иркутском, попали в больницу в тяжелом состоянии.Двое детей, пострадавших в ДТП под Иркутском, попали в больницу в тяжелом состоянии.
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Серьезное ДТП произошло сегодня утром под Иркутском. В поселке Маркова столкнулись два легковых автомобиля. В одном из них, "Мазда-Демио", при аварии погибла 30-летняя женщина-водитель. Водитель универсала Toyota Corolla доставлен в больницу в тяжелом состоянии. На обследование и лечение направлены находившиеся в автомобилях дети, в том числе двухлетний ребенок.

Как сообщили в ГУ МВД по Иркутской области, одна из машин вылетела на встречную полосу. Сейчас на месте продолжают работать дознаватели, дело которых - восстановить точную картину происшедшего.

Но главное слово сейчас - за медиками. Их задача - окаать максимальную помощь пострадавшим.

-Двое детей с места аварии в тяжелом состоянии доставлены в городскую Ивано-Матренинскую больницу Иркутска, двое взрослых - в областную больницу, - сообщили в пресс-службе Минздрава Иркутской области. - Врачи делают все возможное, чтобы помочь им.

В обсуждении на форуме ДТП38 среди вероятных причин аварии говорилось о том, что в этом районе сейчас очень скользкая трасса, а многие автолюбители по-прежнему экономят на хорошей зимней шипованной резине.

Смертельное ДТП в Маркова: в аварии под Иркутском пострадали двое детей и двое взрослых, один человек погиб.Место столкновения.ГУ МВД по Иркутской области

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