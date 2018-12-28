В Иркутской области продолжается расследование убийства 9-летней девочки, которое произошло в июне этого года в Братске. Сыщики продолжают собирать доказательства вины 43-летнего жителя города, который расправился с ребенком. Сегодня 28 декабря Братский городской суд на два месяца продлил ему содержание под стражей. Он пробудет в изоляторе до 11 марта 2019 года, сообщают в пресс-службе ведомства.

Напомним эту жуткую историю. Об исчезновении ребенка стало известно 9 июня. Школьница играла в городском парке, потом, около 9 часов вечера зашла в магазин, где работает ее мама. Поговорив с матерью, она взяла ключи и отправилась домой. Но дойти до квартиры, ей было не суждено.

Убийце девятилетней девочки из Братска на два месяца продлили срок ареста. Фото: СУ СК России по Иркутской области.

На ее пути встал 43-летний мужчина, ранее он уже был судим и после освобождения подрабатывал таксистом. Подкарулив девочку, он схватил ее и вывез за пределы города. Почти две недели полицейские и неравнодушные волонтеры занимались поисками ребенка и ее похитителя. Метр за метром были прочесаны все заброшенные здания в городе и другие подозрительные места.

Сыщики по крупицам собирали информацию, хватаясь за любую зацепку. Главной из них стали записи с камер видеонаблюдения. Так, удалось восстановить маршрут ребенка до остановки. После чего следователи смогли найти около 50 автомобилей попавших в объективы камер. Владельцев каждого из них тщательно проверили и наконец-то смогли выйти на похителя школьницы. На допросе он рассказал о том, что задушил ребенка и спрятал тело.

Расследование громкого дела продолжается. Сыщики устанавливают все детали случившегося и изучают данные медицинских экспертиз.

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