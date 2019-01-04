Детский омбудсмен Cветлана Семенова: «Владику Шестакову назначена дополнительная консультация с федеральной клиникой»

Детский омбудсмен Иркутской области Светлана Семенова рассказала о поездке в Черемхово, где в местной больнице уполномоченный по правам ребенка навестила Владика Шестакова и его маму. По словам омбудсмена Светланы Семеновой, состояние мальчика тяжелое, по мнению медиков он все также не транспортабелен для перевозки в другие лечебные учреждения.

- В палате созданы все необходимые условия для поддержания ребенка, для нахождения с ним мамы,- сообщили детский омбудсмен Иркутской области Светлана Семенова на своей странице в «Facebook». - Вчера, по просьбе мамы, договорились о срочной консультации хирургов Ивано-Матренинской больницы. Вечером ребенок был обследован и маме даны подробные разъяснения. Договорились, что нами будет оказана помощь в получении еще одной консультации из федеральной клиники по просьбе мамы.

Врачи сказали маме малыша, что Владик может не перенести длительный перелет на заграничное лечение. Фото:семейных архив Натальи Мамрега.

Напомним, у трехлетнего Владика Шестакова тяжелое заболевание - онкология. Нейробластома. К сожалению, консилиум, состоящий из иркутских специалистов и их московских коллег из института нейрохирургии им. Бурденко, после исследования всех данных, заключил, что мальчик не перенесет долгий перелет в стамбульскую клинику, которая готова принять ребенка на лечение. Врачи - онкологи пришли к выводу, что мальчику необходима поддерживающая терапия, а его семье - помощь психологов. Однако, по словам уполномоченного по правам ребенка в Иркутской области Светланы Семеновой, мама Владика Шестакова отказалась от помощи психологов.

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