Минимальный размер оплаты труда с 1 января 2019 в Иркутской области

Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) применяется для расчета сборов и штрафов, больничных пособий, выплат по беремености и родам, а также для оплаты труда. С 1 января 2019 года вступил в действие новый минимальный размер оплаты труда в Иркутской области. По новым правилам он устанавливается на уровне прожиточного минимума трудоспособного населения за II квартал предыдущего года, а не уровня инфляции, как было ранее.

Правительство Иркутской области постановлением от 27.07.2018 № 546-пп установило прожиточный минимум трудоспособного населения за II квартал2018 года в 11 067 рублей. В то же время, минимальный размер оплаты труда в России с 1 января 2019 года составляет 11 280 рублей – базовая ставка для всей страны . Также регионы вправе повысить МРОТ исходя из своих финансовых возможностей и учета природных особенностей.

По мнению Конституционного суда РФ районных коэффицент не должен зависить от МРОТ, поэтому все местные надбавки должны начисляться поверх базовой ставки.

- На повышение минимального размера оплаты труда и дополнительные корректировки зарплат бюджетников планируется выделить более 2-ух миллиардов рублей, - сообщили в пресс-службе Правительства Иркутской области. – Кроме этого, будут введены специальные губернаторские надбавки.

Эти меры коснуться 77 тысяч человек, занятых в бюджетном секторе экономики Приангарья.

Повышение МРОТ повлияет и на другие выплаты. Такие как, пособие по безработице, по родам и беременности, а также пособия по уходу за младенцем до достижения им 1,5 лет. Все они будут формироваться на основе нового минимального размера оплаты труда.