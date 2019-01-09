Взрыв газа в Ангарске: погиб рабочий заправочной станции

ЧП произошло в одной из промышленных зон Ангарска. В микрорайоне 4-ый Новый произошел взрыв. Это случилось в одном из павильонов, где работала станция по заправке баллонов гелием.

Сегодня днем 9 января около 13.20 жители Ангарска услышали громкий хлопок. По тревоге были подняты пожарные, врачи и служба газа. Оказалось, что источником шума был взрыв баллона с газом, на одной из заправочных станций. Взрывная волна разрушила стену павильона.

Взрывная волна разрушила стену павильона.Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

- Пожара не было, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Иркутской области. – Прибывшие на место спасатели обнаружили тело рабочего. Точные причины случившегося выясняются.

Расследованием инцидента займется полиция. Сыщики установят обстоятельства гибели рабочего и другие подробности происшествия.

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