2019-01-10T10:31:36+03:00
Спорт

Трансляция матча «Байкал-Энергия» - «Кузбасс» на сайте irk.kp.ru

Это уже вторая встреча «Байкал-Энергии» и «Кузбасса» в этом сезоне [трансляция начнется в 19.00]
Андрей СИНЬКОВ@AndreySinkov
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Трансляция матча «Байкал-Энергия» - «Кузбасс» на сайте irk.kp.ruТрансляция матча «Байкал-Энергия» - «Кузбасс» на сайте irk.kp.ru
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И вновь большой хоккей в Иркутске. 10 декабря, в очередном домашнем матче чемпионата России «Байкал-Энергия» на своем льду примет одного из самых принципиальных соперников: кемеровский «Кузбасс». Стартовый свисток к игре на стадионе «Труд» прозвучит в 19.00.

Если вы не успеваете на арену, не беда. Трансляцию игры можно посмотреть на официальных сайтах «Байкал-Энергии» и «Комсомольской правды» в Иркутске irk.kp.ru.

Прямая трансляция матча "Байкал-Энергия" - "Кузбасс".XXVII чемпионат России по хоккею с мячом. Суперлига. I этап. "Байкал-Энергия" (Иркутск) - "Кузбасс" (Кемерово). Прямая трансляция матча. (с) Хоккейный клуб "Байкал-Энергия", 2019. Съёмка ТО "Маск-Медиа". Комментатор Яков Воронов. http://www.baikal-energy.ru

А теперь напомним турнирный расклад. Перед очной встречей иркутян и кемеровчан разделяет всего две строчки в турнирной таблице. «Байкал-Энергия» с 26 набранными очками находится на 6-м месте, «Кузбасс» с 19 баллами в багаже расположился на 8-й позиции.

Кстати, это уже вторая встреча соперников в этом сезоне. В конце декабря наши парни обыграли «Кузбасс» на выезде со счетом 5:3. Так что кемеровчане едут в Иркутск за реваншем. Тем интереснее нас ждет матч.

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